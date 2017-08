REGARD : Le commerce aux couleurs des Ã©vÃ¨nements

lC’est la course contre la montre pour les chefs de familles. Les yeux sont rivés sur la fête du sacrifice, la rentrée scolaire, la reprise du boulot pour les vacanciers, bref, les entrées et les sorties d’argent et les fameuses et interminables histoires des budgets freluquets, souvent désarmés, face à tous ces évènements « marquants » de par les dépenses qu’ils induisent, chaque année. La frénésie d’achat, les va-et-vient, ont commencé, en attendant de boucler la longue liste des besoins, à même de briser l’échine des plus costauds. Le mouton de l’aïd et ses accessoires, les fournitures scolaires pour ne citer que ces frais et ces faux frais, hantent les esprits, ces jours-ci, à l’heure d’une flambée folle et criante qui n’épargne aucun produit. Les économies de toute une année s’envolent et certains se retrouvent même endettés jusqu’au cou. En fait, seuls les commerçants arrivent à s’en sortir indemnes de cet avant-dernier test de vérité. D’ailleurs, il n’y a que cette catégorie qui savoure réellement ces moments forts et uniques. C’est clair aujourd’hui que les très nombreuses « mounassabet » sont porteuses d’espoir pour ces derniers, très rodés lorsqu’il est question de plumer le canard. Tous les moyens sont bons pour se faire de l’argent. On devient maquignon, vendeurs de cartables, de cahiers et de blouses, pour la bonne cause. On utilise des supports tops et ingénieux pour vendre sa marchandise notamment la toile, l’essentiel, c’est de gagner à tous les coups. Comme chaque année, en effet, les « guetteurs » d’opportunités reviennent pour investir, dans ces créneaux, devenu un véritable filon d’or à saisir absolument. A l’heure d’une boulimie de consommation qui défraie la chronique, en pareilles circonstances, il faut dire que le commerce — quelle que soit la nature de ce dernier — est dans tous ces états. Il suffit de se rendre dans les marchés et même les quartiers de la banlieue, transformés en point de vente de moutons, de foin et de toutes sortes de couteaux pour comprendre à quel point on tient à marquer ces évènements, bien sûr, à leur manière.

Après tout, tous les chemins mènent… aux affaires.

Samia D.