SÃ»retÃ© de wilaya dâ€™Alger : 2.778 arrestations en un mois !

Dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Alger ont traité durant le mois de juillet dernier quelque 2.030 affaires ayant permis l’arrestation de 2.778 présumés auteurs, déférés tous devant les instances judiciaires compétentes.

Selon le bilan mensuel rendu public par la cellule de communication de la SWA, près de 730 affaires sont liées aux atteintes aux personnes dont trois cas de meurtres avec préméditation et 315 affaires sont relatives aux atteintes aux biens. Quant aux délits et crimes contre la famille et aux bonnes mœurs, les services de la police judiciaire ont traité 20 affaires et 69 affaires en relation avec les biens publics ainsi que 69 autres affaires à caractère économique et financier.

Pour revenir aux personnes arrêtées, les statistiques indiquent que 995 arrestations portent sur la détention et l’usage de stupéfiants et substances psychotropes, 276 sur le port d’armes prohibé, 1.507 pour divers délits.

Concernant le port d’armes prohibé, les mêmes services ont traité plus de 270 affaires impliquant 276 personnes présentées devant les instances judiciaires compétentes et dont 15 personnes ont été placées en détention préventive.

En matière de lutte contre les stupéfiants, la SWA enregistre pour ce mois de juillet plus de 820 affaires et 995 arrestations et a procédé à la saisie de 28,9 kg de résine de cannabis, 4.445 comprimés de psychotropes et (2,6 grammes d’héroïne ainsi que 48,9 grammes de cocaïne).

Dans le domaine de la police générale et de la réglementation, les forces de police ont mené durant la même période plus de 200 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées où il a été procédé à l’exécution de 7 décisions de fermetures ordonnées par les autorités compétentes.

A propos de la prévention routière, les services de la sécurité publique ont enregistré 9.808 infractions au code de la route qui ont nécessité le retrait immédiat de 1.226 permis de conduire, de même qu'ils ont enregistré 64 accidents de la circulation ayant causé 90 blessés.

Parallèlement, ces mêmes services ont mené 1.329 opérations de maintien de l’ordre tandis qu’en matière de police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement, on compte 19 opérations de démolition menées par les services concernés en exécution des arrêtes administratifs.

A la fin, la Sûreté de wilaya d'Alger a enregistré durant le mois de juillet quelque 48.940 appels sur le numéro 17 ‘‘police secours’’ et le numéro vert de la sûreté nationale, le 15-48, ainsi que 805 communications sur le numéro 104.

S. A. M.