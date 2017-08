Attentats en Espagne : La traque du fugitif s'Ã©tend Ã  l'Europe

La traque du conducteur en fuite de la camionnette qui a tué 15 personnes à Barcelone, s'est étendue lundi à toute l'Europe, son signalement ayant été transmis à toutes les polices du continent, selon les autorités locales. Le signalement de celui qui est désormais identifié comme le chauffeur de la fourgonnette qui a semé la terreur jeudi sur l'allée centrale des Ramblas a été transmis à toutes les polices d'Europe, ont annoncé les autorités espagnoles lundi. Elles écartent la possibilité que l'homme (un marocain de 22 ans) ait péri dans l'explosion mercredi soir de la planque des terroristes à Alcanar (200 km au sud-ouest de Barcelone), où la cellule à l'origine de la double attaque préparait "un ou plusieurs attentats", alors que la police doit encore identifier des restes humains retrouvés là-bas. "C'est évident qu'il n'est pas mort à Alcanar puisque c'est lui qui était au volant de la camionnette, il ne peut pas être mort", a indiqué le responsable de l'Intérieur de Catalogne, Joaquim Forn sur Catalunya Radio.



Le bilan des morts passe à 15



Le bilan des victimes des deux attentats de Barcelone et Cambrils en Espagne est monté à 15 morts, a annoncé lundi le responsable de l'Intérieur de Catalogne, Joaquim Forn. Il s'agit d'un homme de 34 ans originaire de Vilagranca del Penedes, retrouvé mort à l'intérieur d'une voiture qui avait échappé à un contrôle de police quelques heures après la tuerie de Barcelone, et est ensuite réapparue près de Barcelone, à Sant Just Desvern, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse.

Les policiers n'avaient pas jusqu'à présent relié cet incident aux attentats en Catalogne. Le conducteur de la fourgonnette qui a foncé dans la foule jeudi dernier à Barcelone, a été identifié, a indiqué lundi la police catalane. De son côté, le ministre catalan de l’Intérieur, Joaquim Forn, a confirmé lundi qu’il s’agirait de "Younès Abouyaaqoub, toujours recherché". "Tout indique que Younès Abouyaaqoub est le conducteur de la fourgonnette", a-t-il déclaré, ajoutant que cet attentat et l’incident survenu sur l’avenue Diagonal, lorsqu’une voiture a forcé un contrôle de la police et a été retrouvée peu après dans la banlieue de Barcelone, sont vraisemblablement reliés.

M. Forn a également relevé que, pour le moment, les services de sécurité écartent la possibilité d’une attaque imminente, d’où le maintien du niveau d’alerte antiterroriste au niveau 4, sur une échelle de 5. L’Espagne a été secouée par deux attaques terroristes en moins de dix heures, faisant 14 morts et une centaine de blessés. La première à la fourgonnette, commise jeudi en fin d’après-midi en plein cœur de Barcelone, alors que la seconde, avec le même mode opératoire, a été perpétrée aux premières heures de vendredi dans la station balnéaire de Cambrils, près de Tarragone, à une centaine de kilomètres de la capitale catalane. Ces attentats ont été revendiqués par l’organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech). (APS)