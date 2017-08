cessez-le-feu en Syrie : Six violations en 24 heures

La Russie a enregistré six violations du cessez-le-feu dans trois provinces de Syrie, au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche dernier, le ministère russe de la Défense.

Ces violations ont été enregistrées dans les provinces d'Alep (1), de Hama (4) et de Lattaquié (1), a précisé le ministère dans son bulletin quotidien. La partie turque a quant à elle enregistré quatre violations du cessez-le-feu dans la province de Damas pendant la même période, selon le bulletin.

La Russie et la Turquie jouent le rôle de garants du cessez-le-feu national décrété en Syrie le 30 décembre 2016. A ce jour, 2 202 zones habitées ont signé les accords de réconciliation liés à ce cessez-le-feu, selon le ministère. Le ministère a par ailleurs estimé que la situation restait pour le moment stable dans les zones de désescalade.

Le 4 mai, la Russie, l'Iran et la Turquie, qui ont joué le rôle de médiateurs durant les négociations de paix organisées à Astana pour trouver une solution à la crise syrienne, ont signé un mémorandum portant sur la création de quatre "zones de désescalade" en Syrie. Tous les combats et toutes les frappes aériennes sont suspendus pendant six mois dans ces zones. L'accord est entré en vigueur le 6 mai. Au début du mois, la troisième de ces quatre zones de désescalade est entrée en opération. Elle héberge plus de 147.000 habitants, et a été créée sur la base d'un accord conclu entre l'armée russe et l'opposition syrienne modérée.



200 terroristes de Daech tués par l'aviation russe



Par ailleurs quelque 200 éléments du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech) ont été tués dans des bombardements de l'aviation russe dans l'est de la Syrie, selon le ministère russe de la Défense. Les bombardements ont ciblé une colonne de véhicules de l'EI près de la ville de Daïr azzour, où le groupe terroriste a replié l'essentiel de ses forces depuis la libération de Mossoul en Irak et l'offensive de Rakka en Syrie. Aucune précision n'a été donnée par le ministère russe de la Défense quant à la date exacte de ces bombardements.