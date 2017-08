Affaire La Tribune : Sit in aujourdâ€™hui Ã  la maison de la presse

Le collectif des salariés du quotidien La Tribune a annoncé hier, avoir pris plusieurs décisions, après la tenue d’une assemblée générale en début de semaine au siège du syndicat national des journalistes (SNJ) à la maison de la presse Tahar-Djaout. Ainsi, après d’intenses débats et un vote autour de la situation induite par la décision prise par les deux actionnaires minoritaires du journal, relative à sa fermeture, le collectif a annoncé dans un communiqué transmis à notre rédaction, la tenue d’un sit-in aujourd’hui à 11 heures à la maison de la presse et la désignation de Mme Hasna Yacoub et M. Kamel Oukaour, comme représentants du collectif.

Un appel à l’ensemble des associés de la Sarl Omnium maghrébin de presse a également été lancé lors de cette réunion, pour que ceux-ci tiennent une assemblée générale extraordinaire, conformément à la réglementation en vigueur, et à laquelle seront conviés

les représentants des travailleurs en tant qu’observateurs, afin de se prononcer sur le devenir du journal et de ses employés.

Un autre appel a également été lancé aux membres de la corporation, intellectuels, partis politiques, organisations syndicales et aux autorités compétentes pour apporter leur soutien à la cause que défendent les salariés du journal.

Dans la perspective d’un dénouement heureux de cette situation, le collectif se déclare en assemblée générale ouverte jusqu’au recouvrement de ses droits.

Il faut rappeler que le quotidien La Tribune a cessé de paraître depuis le 9 août dernier, suite à une décision prise par deux actionnaires qui ont invoqué des difficultés financières et d’ordre administratif après le décès du directeur de publication, Hassan Bachir Cherif, le 4 juin dernier.

Pour leur part, les associés Ameyar, héritiers de l’un des deux fondateurs de la SARL Omnium Maghreb Presse, éditrice du journal ont introduit une «intervention volontaire auprès du juge des référés» pour s’opposer à la liquidation de l’entreprise.

En attendant une issue à cette impasse, les salariés ont refusé de se plier à cette situation, affirmant que «quelles que soient les raisons invoquées pour justifier cette liquidation, nous réitérons énergiquement notre attachement à la sauvegarde du titre outil de travail et employeur d’une soixantaine de travailleurs tous corps confondus».

Mais pas seulement, ont-ils indiqué, précisant que le journal «a payé un lourd tribut, pour défendre la libre expression, principe de ses fondateurs».

Amel Z.