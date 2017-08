souscripteurs AADL et LPP dâ€™Alger : Report de la remise des clefs

Prévue hier, à l’occasion de la célébration de la journée du 20 août, l’opération de distribution de logements location-vente et la formule LPP, le logement promotionnel public n’a pas eu lieu.

Du coup, les milliers de familles concernées devront patienter quelques temps encore, alors que certaines d’entre elles, on pense à ce propos aux souscripteurs de l’AADL, attendaient ce jour depuis plus de 15 ans. La raison de ce contretemps ? Permettre au nouveau ministre du secteur, Abdelwahid Temmar, de prendre ses repères pour pouvoir superviser en personne l’opération. Ces familles n’ont d’autre choix que prendre leur mal en patience, comme indiqué par le quotidien arabophone El Bilad, citant des sources du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Mais ça ne saurait tarder dans la mesure où tout était fin prêt pour livrer les appartements.

Pour rappel, cette grande opération de distribution de logements décidée à l’occasion de la journée du Moudjahid porte sur 14.000 unités, toutes formules confondues. A Alger, il était prévu la distribution de plus de 1.000 unités AADL réparties sur trois sites. Il s’agit d’Ouled Fayet (474), de Djenane Sfari (308) et de la Ville nouvelle de Sidi Abdellah (286). Concernant la formule LPP, l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a programmé la distribution de 343 logements dont les bénéficiaires ont été convoqués en vue de payer la dernière tranche et de pouvoir par la même se livrer les clefs.

Les sites concernés sont situés à Bordj El Bahri (161), Réghaia (92) et Ouled Fayet (90). En revanche, pour les autres wilayas du pays, l’exécution de la feuille de route concernant la distribution des logements suit son chemin et l’on a assisté hier à la remise des clefs de milliers d’unités, toutes formules confondues, allant du social au promotionnel en passant par la location-vente et le LPA, le logement promotionnel aidé, ex-LSP au total, 14.000 unités devaient être distribuées, au grand bonheur de leurs bénéficiaires. A Oran par exemple, 173 souscripteurs au programme AADL et 144 autres de la formule LPA ont bénéficié de leurs logements tandis que dans la wilaya de Tlemcen, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni a présidé à l’occasion des festivités officielles de la journée du Moudjahid une cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires d’un quota de 120 logements sociaux dans la commune de Maghnia. Idem à Khenchela et Chlef où plus de 420 unités entre logements sociaux et logements promotionnels aidés (LPA) ont été distribués dans plusieurs communes de la wilaya de l’Est et 700 logements sociaux livrés à leurs bénéficiaires pour la seconde wilaya. A El Oued, Mila et Tiaret, un total de 800 logements sociaux a été distribué.

SAM