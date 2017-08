Technologies de lâ€™information et de la communication : Les dÃ©fis du monde arabe

Les défis qui se posent aux pays arabes nécessitent «un travail d’ensemble» pour défendre leurs intérêts au niveau international et servir ainsi les questions de leurs peuples concernant les Technologies de l’information et de la télécommunication, a indiqué dimanche dernier, le secrétaire général du ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Fouad Belkacem.

Les défis qui se posent exigent de nous un travail d’ensemble pour servir les questions de nos peuples arabes en matière des technologies de l’information et des télécommunications et défendre efficacement nos intérêts au niveau international afin de trouver la place qui nous convient parmi les instances internationales spécialisées, notamment l’Union internationale des télécommunications (UIT)», a affirmé M. Belkacem qui présidait les travaux de la quatrième réunion du groupe du travail arabe chargé de préparer la conférence internationale de la promotion des télécommunications 2017.

Après avoir rappelé que cette réunion constitue «un carrefour important» dans la préparation de la conférence mondiale des télécommunications prévue en Argentine du 9 au 20 octobre prochain, M. Belkacem a affirmé que les défis présents et futurs qui se posent aux pays arabes particulièrement et au monde en général «nécessitent une coordination régionale étroite et efficace avant la tenue de cette conférence». Dans le cadre de sa stratégie nationale pour le développement des technologies de l’information et de la télécommunication, ajoute le responsable, l’Algérie a inscrit «des thèmes prioritaires qui prévoit le développement et la mise en place des installations essentielles de la communication au profit d tous les citoyens afin de faciliter leur vie quotidienne».

Sur le plan régional, précise le responsable, l’Algérie oeuvre à «achever la réalisation des deux nouvelles lignes sous-marines pour relier le pays à l’Europe en vue de garantir un débit suffisant pour pourvoir aux besoins du marché national et des pays voisins». Il a appelé à l’impératif de «conjuguer les efforts quant à la préservation des données personnelles et des libertés individuelles dans l’espace de la cyber-défense, ainsi que la protection des personnes de la cybercriminalité». M. Belkacem a mis en avant «l’attachement de l’Algérie à l’action arabe commune et son soutien indéfectible à une participation effective dans les foras internationaux». De son côté, le représentant de la ligue arabe, Mohamed Fouda, a affirmé que le conférence mondiale des télécommunications débattra de plus de 30 propositions, ce qui traduit, a-t-il dit, «l’importance de développer le système de télécommunication dans les pays arabes pour un développement durable».

D’autre part, le directeur général de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications (ARPT), Amghar Mohamed, a souligné la nécessité de la coordination avec le groupe africain, lui aussi chargé de la préparation de cette conférence».

A souligner que la réunion a connu la présence du président du groupe de l’action arabe chargé de la préparation de la conférence mondiale pour le développement des télécommunications, Nacer Merzougui, et le directeur du bureau régional arabe de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Ibrahim El Haddad ainsi que les représentants des pays arabes. (APS)