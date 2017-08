pÃ©rimÃ¨tre irriguÃ© de Teleghma : La mise en exploitation traÃ®ne

La réception et la mise en exploitation du périmètre irrigué de Teleghma dans la wilaya de Mila seront effectives «d’ici à la fin de septembre prochain, comme dernier délai» a annoncé samedi le chef de l’exécutif local Ahmed-Zineddine Ahmouda, lors d’une visite consacrée au projet d’aménagement de ce périmètre.

Le même responsable, soulignant que le délai avancé «répond au préoccupations des agriculteurs» a indiqué que les efforts doivent être consentis par l’ensemble des instances concernées dont l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) et les services des ressources en eaux et agricoles pour l’exploitation de cet important périmètre qui permettra la diversification des productions agricoles, l’augmentation du rendement de la production agricole tout en garantissant la valeur ajoutée. Irrigué depuis les eaux du barrage de Beni Haroun, le périmètre de Teleghma dont les travaux de réalisation ont été lancés en août 2010, permet l’irrigation de 4.447 hectares, répartis entre les communes d’Oued Athmania et Oued Seguin (1.142 ha) et les zones de Teleghma et El Mechira (3.305 ha). La zone de Teleghma se distingue actuellement par la culture de plusieurs produits agricoles dont l’ail, la pomme de terre et les carottes et ces filières font face au problème de déficit en matière d’ eau d’irrigation ce qui contraint les agriculteurs à recourir à une utilisation excessive des eaux souterraines à travers le creusement des puits d’une manière anarchique, selon les services concernés.

Le nombre de producteurs agricoles ayant formuler auprès l’ONID, des demandes pour bénéficier des eaux du barrage de Beni Haroun, à travers le périmètre irrigué de Teleghma s’élève à 230 agriculteurs dont 77 de le lot qui concerne les communes d’Oued Athmania et Oued Seguin et 157 dans le lot couvrant les localités de Teleghma et El Mechira, selon les responsables de l’ONID.

L’exploitation du périmètre irrigué de Teleghma est liée à la prochaine exploitation de la station de pompage d’Oued Seguin, un équipement capital dans le système de transfert des eaux depuis le barrage de Beni Haroun vers les wilayas d’Oum El Bouaghi, de Batna et de Khenchela, a-t-on encore détaillé soulignant que ce transfert assure l’approvisionnement en eau potable de plusieurs villes en plus de l’irrigation de 40.000 hectares de terres agricoles. (APS)