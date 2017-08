El-Bayadh : Extension remarquable des cultures de blÃ© et dâ€™orge

Les superficies agricoles réservées à la culture céréalière (blé et orge) dans la wilaya d’El-Bayadh ont connu, ces dernières années, une extension remarquable grâce aux avantages accordés aux agriculteurs et à l’utilisation des nouvelles techniques d’irrigation agricole. En dépit de la vocation pastorale de la région, l’étendue des cultures céréalières a atteint 3000 ha cette année contre 800 ha l’an dernier, indique la Direction des services agricoles.

La direction des services agricoles de la wilaya tend à accroitre les exploitations agricoles en développant notamment la filière des céréales et en offrant des avantages et des facilités aux investisseurs. Une importante superficie a été récemment mise en valeur au niveau de Brizina (plus de 1500 ha), dont une partie sera destinée à la culture céréalière dans le cadre d’un partenariat algéro-américain. La production durant cette saison agricole devrait s’accroitre pour atteindre 45.000 quintaux de ces récoltes contre 20.000 quintaux produites l’année dernière, a précisé le chargé de production à la direction des services agricoles de la wilaya, Mohamed Bilal. Plus de 33.000 quintaux ont été produits et moissonnés sur une superficie dépassant 2.000 ha, ajoute la même source.

Utilisation des techniques modernes dans l’irrigation

La wilaya d’El Bayadh a connu, au cours des deux dernières années, un développement en matière d’exploitation des techniques modernes, d’autant plus que beaucoup d’agriculteurs et d’investisseurs ont recouru à l’exploitation des techniques modernes pour augmenter la production agricole à travers une exploitation optimale des eaux provenant des puits dont le nombre dépasse les 2.000. Les agriculteurs ont recours également à l’irrigation par pivot à partir du barrage de Brezina pour contrer le problème de sécheresse qu’a connue la wilaya lors des dernières années et qui est considéré comme l’un des obstacles qui entravent le développement de l’agriculture dans cette même wilaya, a indiqué le directeur des services agricoles (DSA), Hamoudi Benramdane. Parallèlement au développement de la production céréalière, le même responsable a annoncé la livraison, avant la fin de l’année en cours, du centre de collecte des céréales, le premier du genre dans la wilaya qui « mettra un terme aux déplacements des agriculteurs dans les wilayas voisines pour vendre leur récolte», a précisé M. Benramdane. D’une capacité d’accueil de 100.000 quintaux de céréales, ce centre générera au profit des jeunes de la wilaya, 40 emplois directs et 50 emplois indirects. Le développement que connaît la production des légumes secs s’est accompagné par la réalisation des unités de transformation de ces récoltes agricoles, où la wilaya s’est doté récemment de six moulins pour la production de la farine et du son de blé. Avec une production de 1.273 tonnes de farine et de son de blé par jour, ces moulins permettront de créer environ 300 emplois en faveur des jeunes de la wilaya, a indiqué le directeur de l’industrie et des mines, Mostapha Khachiba, précisant que la réalisation de ces moulins a coûté 2 milliards de dinars.

La superficie des terres agricoles exploitées actuellement par la wilaya est de plus de 70.000 ha. Au moins 400.000 ha de terres sont destinés à l’investissement agricole sur une superficie globale de plus de sept millions d’hectares, dont cinq millions sont exploités pour l’activité pastorale, selon le directeur des services agricoles.(APS)