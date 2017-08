Points de vente rÃ©glementÃ©s : Dans toutes les wilayas

A dix jours de l’Aid El Adha, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche appelle les citoyens à éviter les points de vente parallèles et les marchés anarchiques pour l'acquisition du mouton de l'Aid El Adha. C’est une manière de tranquilliser et de rassurer les acheteurs sur la bonne qualité et la santé du cheptel. Cela vise, en premier lieu, le rapprochement direct entre le consommateur et le producteur et couper la route devant les courtiers et les intermédiaires qui profitent de cette fête religieuse pour mettre la pression sur les prix.

Ainsi, le ministère de tutelle a pris toutes les mesures et les précautions nécessaires qui puissent permettre au citoyen de passer cette fête religieuse en toute satisfaction et quiétude, d’une part, ainsi que pour éviter le scénario de l’an dernier d’une autre part. rappelle-t-on, la viande ovine s'est putréfiée après l'abattage, en raison de l'utilisation de compléments alimentaires pour engraisser le bétail par des commerçants saisonniers et ce à des fins lucratives, selon les résultats des enquêtes effectuées par les services de la Gendarmerie nationale en collaboration avec les services du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Selon le vétérinaire en chef chargé du contrôle à la Direction des services vétérinaires au ministère, Khaled Bara, les marchés de cheptel vers lesquels affluent habituellement les citoyens lors de l'Aid El Adha concentrés, notamment au niveau des quartiers populaires ne seront plus là. Il a fait savoir, qu’une instruction a été donnée pour interdire la vente des moutons dans les quartiers et les rues en faisant obligation aux éleveurs de louer des dépôts et des locaux.

«Tout éleveur pouvant louer un point de vente doté de toutes les commodités pour l'exercice de l'activité se verra accorder une autorisation, ce n'est pas le cas pour les vendeurs anarchiques» a-t-il précisé. De ce fait et pour obtenir l'autorisation de vente de cheptel dans ces dépôts, les éleveurs doivent prouver leur appartenance à cette filière, en fournissant divers documents outre l'extrait du certificat de santé du cheptel destiné à la vente. Selon le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, vingt-trois sites ont été retenus avec des équipes vétérinaires permanentes pour la vente directe des moutons de l'Aid El Adha. La wilaya d’Alger a été dotée de six points de vente direct de moutons en prévision de la fête de l’Aïd El-Adha, apprend-on auprès du ministère de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche. Ces points de vente, ouverts depuis samedi dernier, sont établis au sein de la Safex (Pins maritimes), de l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes (Onilev) à Aïn Benian, de l’Entreprise algérienne de génie rural (EAGR) à Bab Ezzouar, de l’Exploitation agricole collective n°5 à El-Hamiz, de l’Entreprise régionale de génie rural Zaccar à Haouch Rouiba et de la société Latraco à Birtouta. S’y ajoute l’appoint de cinq autres sites situés dans les quatre wilayas limitrophes à celle d’Alger, à savoir Tizi-Ouzou (1 site), Boumerdès (2), Blida (1) et Tipasa (1). Outre Alger, des points de vente directe ont été également installés à Constantine (5 sites), à Oran (4) et à Annaba (3). Par ailleurs, M. Khaled Bara, a affirmé, que les services vétérinaires compétents assurent la prise en charge médicale du cheptel à travers les points de vente agrées. Le même responsable précise que le ministère a mobilisé des équipes vétérinaires chargées de se déplacer sur les lieux de vente des moutons pour assurer le suivi. Il a en outre souligné que durant la semaine précédant l'Aid de nouveaux points de vente parallèles peuvent surgir.



3.000 vétérinaires mobilisés



Pour ce qui est des moyens mobilisés pour cette période, le même responsable a fait savoir que plus de 3.000 vétérinaires seront mobilisés pour assurer le contrôle. Ces derniers se trouvent au niveau des inspections vétérinaires de wilaya, des directions des services agricoles et des organismes publics relevant du secteur de l'Agriculture et autres départements ministériels.

Des permanences seront également effectuées par les services vétérinaires de wilaya au niveau des APC et des lieux d'abattage, tandis que des brigades mobiles, composées de vétérinaires et de techniciens, effectueront des tournées dans les différents lieux susceptibles d'abriter des abattages, notamment en milieu rural pour contrôler et répondre aux besoins et sollicitations des citoyens. Selon la même source, des prélèvements de sang chez les moutons sont effectués pour vérifier la qualité des aliments qui leur sont administrés. Les services spécialisés s'attèlent actuellement à sensibiliser les éleveurs et les citoyens sur la nécessité de préserver le régime alimentaire du cheptel sans y apporter de changements. Dans un souci de respect de l'hygiène et de la santé publique, les services de la voirie de la wilaya ont été instruits de "récupérer les carcasses et organes saisis ainsi que les détritus (paille, cornes, onglons, buse...) et les acheminer vers des lieux d'enfouissement et d'incinération.

Kafia Ait Allouache