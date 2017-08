Conjoncture : Quel avenir ?

L'industrie automobile sera parmi les dossiers importants inscrits à l'ordre du jour de l'agenda du nouveau ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. Un dossier qu'il compte examiner avec les cadres de son secteur en vue de développer cette activité naissante. Autant de questions se posent d'ores et déjà. Le nouveau cahier des charges proposé par son prédécesseur sera-t-il maintenu ? Le ministre a-t-il une autre vision à proposer sur cette industrie? Le retour à l'option de l'importation des véhicules de moins de trois ans est-il envisagé? Une chose est sûre, l'intérêt du pays doit être inscrit en priorité. Le premier pas est déjà fait. Donc, les pouvoirs publics sont dans l'obligation de suivre avec attention l'évolution de ce domaine. Il convient de dire qu'à l'ère de la mondialisation cela urge. Chaque jour de nouvelles technologies arrivent sur le marché mondial, surtout dans le domaine de l'industrie automobile. Ceci dit, le gouvernement doit tracer les grandes lignes, notamment pour assurer le développement de ce domaine et rattraper ainsi le retard enregistré. Aujourd'hui, le véhicule est loin d'être un produit de luxe, il est surtout, pour beaucoup, un moyen de mobilité efficace. La satisfaction de la demande du marché interne qui ne cesse d'augmenter est une nécessité. Alors, continuer dans la politique d'importation ne semble pas être la solution. Et pour cause, pour juguler l'hémorragie des devises, il faut à tout prix développer une industrie mécanique dans le pays. Le nouveau ministre estime qu'il est primordial, pour développer le secteur de l'industrie automobile en Algérie et réaliser l'intégration entre les deux secteurs, de mettre tout d'abord l'industrie nationale à sa contribution.

«Nous comptons par ailleurs intégrer l'industrie automobile dans le secteur de l'industrie nationale», a-t-il précisé. Le secteur constitue l'une des assises essentielles pour la construction d'une économie diversifiée qui aide à sortir de la dépendance aux hydrocarbures, ajoute M. Yousfi. Quoi qu'on dise sur son insuffisance, l'industrie automobile commence à devenir une réalité dans notre pays. Les pouvoirs publics peuvent réellement atteindre les objectifs fixés, mais il faut une concertation et une collaboration avec les différents experts et acteurs du domaine et une étude approfondie pour aller vers une vraie industrie automobile. Les moyens matériels et humains sont là et des unités sont déjà opérationnelles. Les prévisions tablent sur des capacités de production qui vont atteindre les 350.000 unités assemblées d'ici l'année 2020.

Makhlouf Ait Ziane