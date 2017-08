Ã©lections locales

TAJ affiche ses ambitions

Le président de Tajamou’e Amal Jazair assure que TAJ présentera des listes de candidatures dans l’ensemble des communes d’Algérie lors des élections locales, prévues cet automne, entre novembre et décembre, comme annoncé par les pouvoirs publics il y a quelques semaines de cela. « Nous serons présents dans les 1.541 communes du pays et les 48 APW. C’est le prolongement de notre participation aux dernières législatives qui a vu TAJ réaliser d’excellentes performances », a confirmé, hier, Amar Ghoul à l’issue de la réunion du bureau politique de son parti.

Concernant le programme électoral, le président de TAJ a indiqué que les grandes lignes seront dévoilées dans les prochaines semaines et souligné que sa formation fera de la préservation des acquis arrachés ces dernières années son cheval de bataille. Il a rappelé que son parti s’est projeté sur les élections locales de cet automne une fois le chapitre des législatives clos.

« On va sans doute miser sur le travail de proximité pour expliquer aux électeurs d’abord les enjeux de scrutin qui demeure à nos yeux important lorsqu’on sait que la pyramide de l’Etat commence par les assemblées locales. Ensuite, on tentera de convaincre l’électorat à travers un programme ambitieux qui donnera la part belle au développement économique et social et l’amélioration du cadre de vie des citoyens», a-t-il expliqué. Evoquant la conjoncture économique actuelle, Ghoul reconnaît que la situation est « difficile » et requiert la « conjugaison » des efforts de toutes les franges de la société, à commencer par la classe politique. Selon lui, cette dernière doit laisser de « côté » ses différends pour « s’unir » et mettre les intérêts de l’Algérie « au-dessus » de toute autre considération. A cet effet, et à défaut d’un consensus qui ne semble « pas possible pour le moment », le président de TAJ plaide pour un rapprochement politique de tous les partis afin de pouvoir relever les défis politiques, économiques et sociaux dont fait face, a-t-il soutenu, notre pays. « Seule la voie du dialogue et de la concertation pourraient nous sortir de cette situation. Il est possible de faire rapprocher les points de vue de chacun », a-t-il estimé avant de s’attarder sur le dernier message du Président de la République, envoyé à la famille révolutionnaire à l’occasion de la célébration de la journée du Moudjahid. « C’est une véritable feuille de route. Son contenu confirme que Bouteflika a une vision futuriste et éclairée, que ce soit sur le plan politique, économique ou social », s’est félicité Ghoul non sans rappeler les grands défis que doivent relever l’Algérie, dont le défi économique.

A ce propos, le président de Tajamou’e Amal Jazair appelle le gouvernement à « dire la vérité » au peuple algérien et d’être « franc » avec lui, quelle que soit la situation. « Les citoyens doivent être au courant de la situation », a-t-il lâché avant d’appeler à aller rapidement à la diversification de l’économie nationale pour se défaire de la dépendance aux hydrocarbures. « Nous avons toujours dit que les solutions existent. Parmi les clés de la réussite, on relèvera la nécessité d’investir dans certains secteurs névralgiques tels le tourisme, l’agriculture, l'industrie, les services ou les énergies renouvelables », a-t-il affirmé, se disant au passage favorable au ciblage des subventions de l’Etat sur certains produits. « Ce n’est pas normal que des personnes aisées profitent de cette importante manne financière de l’Etat et achètent des produits subventionnés alors qu’ils brassent sur des milliards », a-t-il souligné. Il dira que 40 milliards de dollars sont consacrés chaque année aux subventions et aux transferts sociaux, ce qui est « énorme » d’autant que, selon lui, 50% vont au profit « des gens qui ne le méritent pas ». D’où la nécessité, selon le président de TAJ, d’élaborer une nouvelle cartographie sociale en Algérie.

En dépit du climat caniculaire qui a prévalu cet été, les partis politiques implantés au niveau de la wilaya n’ont pas chômé pour rassembler les troupes, entreprendre des consultations et faire de la prospection en prévision des prochaines échéances électorales. Un véritable travail de proximité est fourni dans la perspective de mobiliser et de conditionner un tant soit peu un environnement à vrai dire moins réceptif au discours de circonstance des uns et des autres face à la déception du citoyen.

« On aurait souhaité que ces élus locaux ou ces assemblées fassent un bilan de leur mandat et évoquent les actions entreprises en direction de la collectivité. C’est là le premier acte à accomplir pour la crédibilité de la campagne à mener », précise un citoyen qui pense toutefois que le prochain rendez-vous sera mis à profit pour débattre le rôle et les missions du représentant du peuple.

Toujours est-il que les formations politiques se dépensent sans compter pour situer la portée et l’importance du prochain rendez-vous dans la consolidation des assises démocratiques et le renforcement des instances de base que sont l’assemblée communale et l’assemblée de wilaya. Et c’est le RND, conforté par les résultats du dernier scrutin puisqu’il a arraché deux sièges sur les huit postes à pourvoir, qui a annoncé la couleur en sillonnant le territoire de la wilaya pour restructurer sa base et faire appel à des compétences locales. « Sidi Bel-Abbès, par la volonté de l’Etat et grâce au programme du Président est devenu un pôle universitaire qui permettra aux jeunes intellectuels de s’impliquer dans la gestion locale. Gestionnaires, médecins, ingénieurs, informaticiens, juristes, bref une panoplie de compétences », affirme le député RND, Yahiaoui Bousmaha qui se repose sur les directives du secrétaire général avant d’insister sur la notion des ressources humaines en cette phase de tous les défis. Pour le FLN les choses semblent plus compliquées devant l’engouement des prétendants et la féroce concurrence au sein des rangs. Une cellule a été créée pour le recueil des candidatures avant leur examen et l’étude des dossiers, une autre opération chapeautée par un comité constitué entre autres par les députés. « Il y a des critères à remplir et le choix pour cette échéance sera rigoureux conformément aux orientations du secrétaire général du FLN. Des critères et des exigences du citoyen désormais attentif à l’évolution de la société », précise de son côté, la députée Djili Nacéra qui attache du prix à cette opération assimilée à un pari à tenir. Plus discrets, les autres partis à l’instar du MSP ou de TAJ, préfèrent la discrétion, un paramètre jugé efficace dans toute action de prospection ou de sensibilisation. Une chose est certaine, le ton est déjà donné à la faveur de ces commentaires engagés çà et là pour animer la scène locale.

