SantÃ© : 16.000 postes budgÃ©taires pour 2018

Le secteur de la santé compte ouvrir 16.000 nouveaux postes budgétaires en 2018, a révélé M. Slim Belkessam, conseiller au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Dans une déclaration accordée à la presse nationale, M. Belkessam a précisé que ces postes budgétaires seront, en fait, répartis sur toute une série de spécialités relevant du secteur. Il sera ainsi procédé au recrutement de plus de 2.000 médecins spécialistes au moment où le paramédical devrait bénéficier à lui seul de quelque 13.000 nouveaux postes. A signaler, ici, le recrutement dans le paramédical sera opéré de manière «progressive» et s’étalera tout au long du premier trimestre de 2018.

Revenant ensuite sur le recrutement prévu des 2.000 médecins spécialistes, le conseiller au ministère de la Santé notera que ce dernier est à même d’optimiser la prise en charge médicale spécialisée à travers les quatre coins du pays, notamment dans les wilayas du Sud et des hauts plateaux. A la faveur donc de ce recrutement, le déficit enregistré dans ces régions en termes de spécialistes sera comblé, complètement. L’on apprendra également que les commissions de coordination des ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur devraient bientôt se réunir aux fins de «définir les différents besoins nationaux, à travers toutes les wilayas du pays, en matière de médecins spécialistes».

Il est à rappeler, dans ce cadre, qu’en application des instructions du ministre, il a été décidé de résoudre — au mieux— la problématique du manque d’effectifs enregistrée au niveau de certains établissements hospitaliers du pays et ce, sur la base d’un rapport sur la question ordonnée par le ministre de la Santé. Le rapport est consacré aux besoins des différents hôpitaux et unités de soins des 48 wilayas du pays en matière de personnels soignants (effectif médical et paramédical). Pour ce qui est du paramédical, le ministère compte également veiller à former des spécialistes en la matière, notamment des aides anesthésistes ainsi que des rééducateurs. Cela dit et outre la formation continue du personnel paramédical, le département dirigé par le professeur Mokhtar Hazbellaoui assure également la formation des nouveaux bacheliers désireux de faire carrière dans ce sens. Pour rappel, les inscriptions d'entrée aux instituts de formation paramédicale — qui ont été lancées au profit des nouveaux bacheliers le 15 août dernier — sont toujours en cours jusqu’au 7 septembre prochain, comme souligné par les services de la Direction de la formation auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Au total, 4.804 places pédagogiques dans différentes spécialités seront ouvertes durant la prochaine rentrée, dont 830 pour les sages-femmes, eu égard au manque enregistré dans cette spécialité, outre l'ouverture de 11.500 autres places pédagogiques durant l'année 2017-2018 dont 6.000 pour les aides soignants de la santé publique. Dans ce cadre, le directeur adjoint de la formation continue près la direction de la formation du ministère, M. Abdelkader Fiala, a révélé dans une récente déclaration à l'APS que les candidats seront répartis dans 35 établissements de formation à travers le territoire national, dont 24 instituts nationaux supérieurs où trois spécialisés dans la formation des sages-femmes au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Annaba et Tlemcen, outre 8 instituts de formation des aides soignants paramédicaux. M. Fiala a fait remarquer qu'il a été enregistré une grande affluence de ceux qui veulent obtenir un diplôme universitaire dans différentes spécialités de la formation paramédicale qui se déroulera sous la tutelle des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur.

La session de cette année a connu la sortie de 13.500 paramédicaux dans sept spécialités, dont la majorité a été orientée vers les wilayas du Sud et des Hauts plateaux qui souffrent d'un manque dans ce domaine. Aussi et aux fins d’optimiser la prise en charge du citoyen à travers toutes les structures de santé répartis à travers le territoire national, la direction de la fonction publique assure des postes d'emplois au profit des promus des instituts nationaux de la formation paramédicale jusqu'à 2018.

Soraya Guemmouri