Ã‰CLAIRAGE : Consensus

La situation économique du pays est difficile et risque de s’aggraver si les éléments qui ont conduit à cette récession se maintenaient. Depuis juin 2014, date qui marque l’entame de l’effondrement des cours de l’or noir, les déséquilibres financiers de l’Algérie ne cessent de s’approfondir et vont, à l’évidence, à contre-courant des efforts et autres mesures prises dans le sens d’une politique budgétaire soutenable. En 2016, notre pays aurait perdu au moins 37 milliards de dollars de ses revenus en devises en raison de la crise financière, avait déclaré, l’actuel Premier ministre, qui ira jusqu’à avertir que l’État se retrouvera dans l’incapacité de payer les salaires des employés du secteur public si les recettes pétrolières régressaient de 67 milliards de dollars. Une perspective inquiétante prononcée par un officiel algérien de premier rang, au moment où la dépense publique a atteint un niveau intolérable. L’homme, qui s’est toujours prononcé contre le populisme et la démagogie dans la gestion des affaires de l’Etat, n’a pas lésiné sur les mots pour désigner l’origine du mal. La politique des subventions sociales telle que préconisée et appliquée par l’État, ainsi que ses «dépenses inconsidérées pour garantir un meilleur cadre de vie aux citoyens» sont à l’origine de cette situation. M. Ahmed Ouyahia ne tergiverse pas lorsqu’il déclare que l’Etat doit repenser cette politique et revoir son système des allocations sociales. Cette option, soulignée avec insistance dans le plan d’action du gouvernement et qui sera, en toute évidence, reconduite dans la feuille de route du Premier ministre, sera certainement abordée lors de la prochaine tripartite. Une mission qui s’avère sensible et délicate tant elle exige d’aller vers des aménagements au niveau des transferts sociaux. L’appel à la réforme du système des subventions en Algérie, qui n’est d’ailleurs pas récent, a été à chaque fois différé pour des raisons évidentes. Seulement, cette fois-ci, tous les indicateurs et les signaux présagent que le dossier sera ouvert. Aussi, cette démarche doit être conduite dans l’esprit du pacte de croissance économique et social. Le Président de la République, qui a toujours exhorté au dialogue au sein de la tripartite, vient de souligner, une fois de plus, cette nécessité d’œuvrer dans la solidarité, la mobilisation et l’unification des rangs. Face aux défis de l’heure, une solidarité et une unité «sans faille» et un esprit de «consensus national» doivent impérativement imprimer la démarche du gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux, insiste le chef de l’Etat. Dans son message à l’occasion de la journée du Moudjahid, le Président Bouteflika a clairement indiqué que la solidarité, la mobilisation et l’unification des rangs sont de la plus haute importance dans la bataille pour le développement que mène l’Algérie en vue de préserver son indépendance financière et sa souveraineté économique.

D. Akila