Adaptation de Â«La SavetiÃ¨re prodigieuseÂ» de Federico Garcia Lorca au TNA : Une comÃ©die mordante

El Iskafya (le cordonnier), de l'auteur espagnol Federico Garcia Lorca, est une comédie qui raconte l'histoire d'un cordonnier qui épouse la plus belle fille, courtisée par tous les hommes de son village. Adaptée par le metteur en scène Aïssa Djekati du théâtre régional de Skikda, cette pièce théâtrale a été présentée, samedi dernier, au TNA au bonheur du public algérois.

Le rideau se lève sur un village, quelque part en Espagne, plus précisément dans une échoppe d’un cordonnier, là où l’histoire se déroule, où vivent deux êtres aux prises avec un amour contradictoire. L’espace scénique est partagé entre plusieurs personnages : d’abord, un cordonnier, sa femme et Nino, un jeune adolescent, le fils de la voisine. Mais le personnage central, la vedette de la pièce, est la Savetière ; jeune et vive, s'affronte à son mari, âgé et anxieux, celle-ci a un tempérament coriace. Grincheuse, mégère, tout le temps en rogne, elle passe son temps à crier son mari et à se plaindre de la condition sociale de son époux. Les railleries du voisinage n’arrangent pas les affaires de ce couple sans enfant. La jolie Savetière, sémillante et impulsive, ne peut supporter d’être constamment épiée et calomniée par le village entier. Epuisé par les scènes occasionnées par la nature brûlante de sa jeune épouse et par la peur du scandale, le savetier quitte son foyer. Plus tard, déguisé en montreur de marionnettes, il revient au village et invite les habitants à se rassembler. Le spectacle qu'il propose raconte de façon transposée sa propre histoire et celle de sa femme.

Cette farce tragi-comique de Federico Garcia Lorca est construite autour d'une figure centrale: la jeune Savetière. Les différents personnages gravitent et tournoient autour d'elle. Ils s'observent, se toisent, se confrontent, jouent parfois les uns avec les autres, et souvent les uns contre les autres. Tout au long de l'histoire, la trame du mélodrame se tisse: une jeune femme étouffe dans une vie qu'on lui a imposée, autour d'elle les rumeurs enflent, les femmes la jalousent férocement, son mari la quitte, elle est presque lapidée sur la place publique. Pourtant, Aissa Djekati parvient à faire de cette histoire une comédie mordante en forçant le trait des personnages et en installant une distanciation entre le public et l'histoire. Il montre bien aux spectateurs qu'ils sont au théâtre, que ce qu'ils vont voir n'est que du jeu. Le spectateur a l'impression que c'est une pièce plutôt traduite vers l'arabe classique qu'adaptée. Par contre, les rôles sont bien interprétés par les jeunes comédiens, bien à l'aise dans de jolis costumes traditionnels espagnols. C'est dans un décor épuré que nos personnages évolueront. Un espace circulaire en bois délimitera la maison de la savetière et des fenêtres mobiles ouvriront sur l'espace extérieur. Les décors de la pièce sont simples, laissant un grand espace aux comédiens qui ont occupé toute la scène. Dans leurs incarnations, les comédiens ont parfois pris le dessus sur le jeu de leurs personnages. Un établi modulable trônera au centre de cet espace. La simplicité du décor recentrera le travail sur le jeu des comédiens. Les personnages se croiseront et se surveilleront dans cet espace ouvert à tous les yeux. Si l'on dit souvent que la chaussure finit une tenue, ici elle sera le socle des personnages.

C'est par les pieds que s'érigeront les protagonistes de notre Savetière Prodigieuse. Les chaussures donneront la démarche et, donc, le corps des différents personnages qui gravitent autour du couple infernal. Les chaussures, comme les quelques autres objets utilisés dans cette mise en scène, seront transposés et serviront à la fois d'accessoires, de personnages, d'instruments de percussion. La légèreté de la scénographie et des accessoires nous permettra de proposer un spectacle complètement autonome d'un point de vue technique. Cette pièce aborde principalement les thèmes du désir et de l'illusion. Elle porte sur la scène la perception fantasmée de la réalité, principe même du théâtre. Où se trouve la frontière entre le rêve et la réalité? Les protagonistes sont en lutte avec le rôle que la société leur a imposé ou refusé : le savetier a été poussé à se marier alors que sa vie de célibataire lui convenait. Elle a été contrainte d'épouser un homme qui pourrait être son père. Elle rêve d'un mari jeune et riche qui lui donnerait un enfant, elle ne supporte plus le savetier, mais à partir du moment où il la quitte sans rien dire, elle l'attend, le magnifie, l'idolâtre. Le personnage de l'enfant est à la frontière de la réalité et du fantasme. Il dit à la Savetière les rumeurs qui courent, sans pour autant y croire, sans rien projeter sur elle, sans jugement. L'enfant joue avec la Savetière le même rôle que l'auteur joue avec le public. L'adresse directe de l'auteur au public et la ligne ténue qui s'installe entre la vie réelle et la vie rêvée nous ont donné l'envie de pousser plus loin cette mise en abîme du théâtre. La rumeur occupe aussi une place très importante dans cette pièce. C'est elle qui fait basculer le fantasme dans la réalité. Aussi, dans la continuité d'un principe de jeu interactif, nous avons envie de donner à voir ces commérages et cette foule en utilisant le public comme quatrième comédien. Cette interactivité s'installera peu à peu, d'abord avec le public tout entier, et toujours en étant guidée, jamais imposée. Les spectateurs pourront donc faire enfler la rumeur qui gronde ou apaiser, par l'empathie, la savetière trop émotive. Nous souhaitons réunir les comédiens, les personnages et le public dans un même rythme et une même pulsation, comme une rumeur qui court.

Sihem Oubraham