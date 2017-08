Ã  lâ€™occasion de la cÃ©lÃ©bration du double anniversaire de la RÃ©volution du Maroc et de la fÃªte nationale de Hongrie

Le président Bouteflika félicite le Roi du Maroc…



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de vœux au Roi Mohammed VI du Maroc, à l’occasion de la célébration par le peuple marocain du double anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la fête de la jeunesse, dans lequel il a réitéré sa ferme détermination à œuvrer au raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples frères. «Il m’est particulièrement agréable, au moment où le peuple marocain frère célèbre le double anniversaire de la glorieuse Révolution du Roi et du Peuple et de la fête de la jeunesse, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes meilleurs vœux, priant Dieu Tout-Puissant de vous accorder ainsi qu’à l’honorable famille royale santé et bien-être, et au peuple marocain frère davantage de progrès et de prospérité dans la paix, sous votre direction éclairée», a écrit le Président de la République dans son message. «En cette chère circonstance qui marque une étape singulière dans l’histoire de la lutte du peuple marocain frère contre le colonialisme, nous remémorons les hommes valeureux qui, avec leur combat héroïque, ont écrit avec leur sang les admirables épopées et les hauts faits, et c’est une date référence qui inspire les générations montantes de nos peuples maghrébins, les valeurs de la lutte commune et de solidarité pour le recouvrement de la liberté et de la dignité. Des valeurs guidant sur la voie de développement et de construction», a ajouté le Président Bouteflika. «Je saisis également cette occasion pour vous réitérer notre ferme détermination à œuvrer de concert avec Votre Majesté au raffermissement des liens de fraternité et de solidarité entre nos deux peuples frères au mieux de leurs aspirations au progrès et à la prospérité, dans la sécurité et la stabilité», a conclu le Chef de l’Etat.



… Et son homologue hongrois





Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue hongrois, Janos Ader, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer à la consolidation des relations traditionnelles qui lient les deux pays. «Au moment où la Hongrie célèbre sa fête nationale, il m’est particulièrement agréable de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu’en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple hongrois ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous réitérer ma disponibilité à œuvrer, avec vous, à la consolidation des relations traditionnelles d’amitié entre nos deux pays et à la promotion d’une coopération mutuellement fructueuse et bénéfique à nos deux peuples», a affirmé le Chef de l’Etat. (APS)