ONU : Reconnaissance du lien entre conflit et famine

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a salué la démarche du Conseil de sécurité de l’ONU visant à reconnaître le conflit comme l’une des causes majeures conduisant à la famine.

La FAO a aussi appelé sur son site web à la poursuite des efforts à long terme en faveur du rétablissement et de la résilience des pays touchés par un conflit. Ces propos font suite à l’adoption d’une déclaration présidentielle par le Conseil de sécurité de l’ONU reconnaissant le lien entre conflit et famine. «De par notre travail, nous savons que les pays présentant les niveaux les plus élevés d’insécurité alimentaire sont également ceux qui sont les plus affectés par les conflits», a déclaré M. José Graziano Da Silva, Directeur général de la FAO. Le responsable a réaffirmé l’engagement de la FAO à travailler au sein du système onusien et aux côtés des pays membres afin de lutter contre l’insécurité alimentaire induite par les conflits. Le monde est confronté à l’une des plus importantes crises alimentaires de ces 70 dernières années. En tout, 20 millions de personnes à travers quatre pays à savoir le nord-est du Nigeria, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen risquent de sombrer dans la famine. «Si rien n’est fait, 10 millions de personnes supplémentaires seront menacées de famine», selon la FAO.

Par ailleurs, les pays présentant un niveau élevé d’insécurité alimentaire suite à un conflit auraient 40 fois plus de chances de retomber dans un conflit en l’espace de 10 ans. (APS)