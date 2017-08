Relance du processus de paix au Proche-Orient : Des ministres arabes interpellent Washington

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une réunion de «coordination», les trois ministres ont dit «apprécier le rôle des Etats-Unis pour parvenir à la paix» entre Palestiniens et Israéliens, appelant toutefois l’administration américaine à «intensifier ses efforts dans la période à venir». Le ministère égyptien des Affaires étrangères avait annoncé cette semaine que les trois ministres allaient se réunir avant une visite dans la région d’une délégation de la Maison-Blanche, comprenant notamment Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump. Le processus de paix est paralysé depuis l’échec d’une initiative américaine en 2014.

M. Trump avait appelé lors de sa visite en mai dans la région Israéliens et Palestiniens à prendre des «décisions difficiles» pour la paix, sans pour autant expliciter la façon dont il entendait s’y prendre pour obtenir ce qu’il a appelé l’accord «ultime». (APS)