USA : Accrochages entre policiers et manifestants anti-racisme

Des milliers de personnes sont descendues samedi dans les rues de Boston pour dénoncer le racisme et l'extrême droite, donnant lieu à des accrochages avec la police, une semaine après les violences racistes de Charlottesville qui ont choqué l'Amérique.

De nombreuses associations avaient appelé à manifester samedi dernier à Boston après qu'un groupe, auquel promettaient de se joindre des conservateurs proches de l'extrême droite, eut annoncé un rassemblement dans le centre ville officiellement pour défendre la «liberté d'expression» —une expression devenue symbole de discours antipolitiquement correct, aux relents parfois racistes.

Quelques centaines de personnes tout au plus étaient attendues pour ce rassemblement. Plusieurs des intervenants initialement prévus s'étaient désistés après l'indignation suscitée par les évènements de Charlottesville et certains des organisateurs avaient affiché leur distance avec l'extrême droite.

Mais alors que la tension était montée toute la semaine aux Etats-Unis, avec un déboulonnage en urgence de monuments confédérés perçus comme des symboles racistes dans plusieurs villes, la police de Boston, grand bastion progressiste du nord-est, avait été déployée en force pour pouvoir séparer les deux camps. Lorsque les milliers de manifestants —de 15.000 à 30.000 selon les médias locaux— dénonçant les «nazis» ou le «Ku Klux Klan» ont convergé dans le centre de Boston, à proximité du rassemblement pour la liberté d'expression, certains d'entre eux ont été violemment repoussés par les policiers, qui les ont chargés en utilisant matraques et équipement anti-émeute, selon un photographe de l'AFP.

Certains manifestants ont pris des policiers à partie pour leur reprocher de défendre des «nazis», selon ce photographe. Selon le journal Boston Globe, 20 manifestants ont été arrêtés. On ignorait s'il y avait eu des blessés. Le chef de la police municipale, William Evans, devait s'exprimer vers 20H30 GMT.

Ces accrochages se sont produits alors que le rassemblement conservateur, auquel les autorités municipales avaient imposé des conditions très strictes et une durée limitée à deux heures, était déjà terminé. Les manifestants antiracistes restaient encore présents dans les rues par milliers, même si après 15H00 locales (19H00 GMT), eux aussi se dispersaient, selon le photographe de l'AFP. (APS)