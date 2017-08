Souk Ahras : investissement touristique et industries agroalimentaires

La réduction du délai d’étude des dossiers des demandes d’investissement dans la wilaya de Souk Ahras et les facilitations accordées dans le domaine ont contribué à «l’envol» de l’investissement touristique et des industries agroalimentaires, a-t-on appris samedi dernier auprès des services de la wilaya.

Les mêmes services ont précisé que «l’étude des demandes d’investissement ne dépasse pas les deux semaines» ce qui a encouragé, selon la même source, «l’investissement dans divers secteurs qui devra créer une richesse et des postes d’emploi dans une wilaya agricole et touristique par excellence».

Trois zones d’activités totalisant 92 hectares à travers les communes de Sidi Fredj, Oued Keberit et Bir Bouhouche ont été créés pour soutenir les efforts visant à promouvoir l’investissement et à garantir un foncier industriel répondant aux exigences des investisseurs a encore ajouté la même source indiquant que ces zones feront «prochainement» l’objet de travaux de réhabilitation. La validation, en janvier dernier du projet de réalisation, à M’daourouch, d’un parc industriel sur 219 ha par l’Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) a conforté les opportunités d’investissement dans la wilaya de Souk Ahras, a-t-on encore souligné indiquant que les travaux d’aménagement de ce parc seront lancés «incessamment». Les services de la wilaya ont rappelé que 75 projets d’investissement dans divers secteurs d’activités ont été validés dans la wilaya de Souk-Ahras depuis fin 2016.

Il s’agit notamment de dix projets dans le secteur de l’agriculture, de trois projets dans l’agroalimentaire, de six dans les services, de neuf nouveaux investissements dans le commerce et de 25 projets dans le domaine industriel, et de huit projets dans le tourisme devant créer 1.700 postes d’emploi permanents, a-t-on encore rappelé. (APS)