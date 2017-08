concrÃ©tisation des programmes inscrits aux deux quinquennats : Souk Ahras Ã  lâ€™abri des coupures dâ€™Ã©lectricitÃ©

La concrétisation des différents investissements et programmes dans le domaine de l’énergie, inscrits, au titre des deux derniers quinquennats dans la wilaya de Souk Ahras a permis à la ville «d’être à l’abri des coupures d’électricité», a-t-on appris hier auprès de la société de distribution de l’électricité et du gaz.

Ces investissements ont amélioré la production et la distribution d’électricité et ont mis fin «aux problèmes de coupures, de délestages et autres difficultés du genre», a indiqué le chargé de la communication auprès de la SDE-Souk Ahras, Mohamed-Lamine Tayah. Il a, à ce propos, ajouté «qu’aucune coupure significative d’électricité n’était à déplorer dans la wilaya», depuis le début de l’été, signalant des cas «isolés» dans certaines régions, prises en charge par les éléments de la SDE, dans le cadre d’un programme d’intervention. Pas moins de 780 km de réseau de distribution d’électricité et 4.800 nouvelles conduites d’électricité à travers les 26 communes de la wilaya ont été réalisés a encore souligné le chargé de la communication de la SDE assurant que ces investissements ont nécessité la mobilisation de 566 millions de dinars. Dans les détails, le même responsable a affirmé que ces investissements ont permis l’extension de 22 % du réseau de la distribution de l’électricité et la création de deux nouvelles stations centrales au chef-lieu de wilaya et à Sedrata. Il a ajouté que ces investissements ont permis à la wilaya de Souk Ahras de passer de 1.300 transformateurs à 1.800 et de 29 réseaux de transport d’électricité à 41 réseaux mettant en exergue l’apport de ces installations dans l’amélioration de la qualité des services.

Les efforts déployés dans le domaine de l’énergie ont contribué à réduire la durée d’intervention des agents de la maintenance et de l’entretien des réseaux de trois à une heure et ont permis la fixation des habitants dans leurs régions d’origine tout en donnant un nouveau souffle aux activités agricoles dans ces régions, a-t-on conclu. (APS)