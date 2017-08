Vaste opÃ©ration de Distribution de logements

Comme chaque année la journée du 20 août a été une occasion pour les responsables locaux de marquer cet événement avec l’inauguration de structures socio-économiques, la distribution de logements et le lancement de projets dont l’incidence sur le niveau de vie des populations est indéniable.

Car, il ne faut pas l’oublier, le système colonial a maintenu un régime d’apartheid qui a exclu les Algériens des villes et leur a fermé les portes de l’instruction. Chaque année donc, que ce soit le 1er novembre, le 5 juillet ou le 20 août pour ne citer que ces étapes fondatrices de notre combat pour l’émancipation, les pouvoirs publics élargissent les cérémonies commémoratives aux espaces de développement et de l’épanouissement humain.



421 logements à Khenchela…



Un total de 421 logements publics locatifs (LPL) et promotionnels aidés (LPA) ont été distribués, hier, à travers plusieurs communes de la wilaya de Khenchela, dans le cadre des festivités commémoratives de la journée du Moudjahid, a-t-on constaté. Ce quota d’habitations attribué, dans une ambiance festive, représente 120 logements publics locatifs (LPL) implantés dans la commune de Babar, 80 autres unités de la même formule dans la commune d’Ain Touila, et 10 segments similaires dans la localité de Tamza, a précisé à l'APS, le directeur du logement, Amar Gheyat. Un autre lot de 211 logements promotionnels aidés (LPA), réalisé dans la ville de Khenchela, a été également distribué dans le cadre de cette même opération, ajoute le même responsable. Durant l’année 2017, il est prévu, selon la même source, l’attribution de 7.036 logements dont 3.642 unités ont été jusqu’à présent affectées au bénéfice de leurs propriétaires, notant que le reste de ce quota sera attribué «avant la fin de cette année». La cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires a été présidée par le chef de l'exécutif local, Kamel Nouisser qui a considéré que les programmes d’habitat réservés à la wilaya de Khenchela figurent parmi «les grands quotas à l’échelle nationale», soulignant que les divers programmes en cours de réalisation à travers les communes de cette région «devront répondre aux préoccupations des citoyens en matière de logement». Le même responsable a tenu à rassurer les bénéficiaires des décisions de pré-affectations de logements LPL soulignant que des instructions ont été données aux responsables concernés à l'effet d'œuvrer à accélérer la cadence des chantiers de ces habitations et permettre leur attribution dans les délais prévus.



… 700 logements publics locatifs à Chlef…



Près de 700 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués, hier, dans les daïras d’Oued Fodda et d’Abou L’hassan de la wilaya de Chlef, a-t-on constaté. Selon le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de la wilaya, Lakhdar Bouchnine, il s’agit là de la 4e phase du programme de distribution de logements, inscrit au titre du quinquennal 2010-2014. L’opération a vu la distribution de 510 LPL à la cité El Houria d’Oued Fodda, et de 150 autres dans la daïra d’Abou Lhassan, dans l’attente de la réception de 400 autres nouvelles unités similaires, dont l’attribution se fera durant les prochains mois, a fait savoir le même responsable. Selon le chef de la daïra d’Oued Fodda, Belezreg Benrahma, quelque 57 bénéficiaires de logements F1 sur un total de 118, se sont vu attribuer des F3, au titre de cette opération, assurant que le reste des bénéficiaires seront pris en charge au titre des prochains quotas de logements programmés à la distribution. Approchés par l’APS, des anciens locataires de F1, n’ont pas manqué d’exprimer leur grande joie à l’égard de cette opération de relogement. L’un d’eux Brahim, s’est dit vraiment heureux suite à la fin des souffrances endurées par sa famille constituée de six membres dans un F1 exigu, espérant l’amélioration des conditions de vie de tous les citoyens. Un autre bénéficiaire, N. Abderrahmane a loué la qualité de réalisation de ces logements, de même que leurs aménagements externes (aires de jeux, espaces verts). Outre le wali de Chlef, Abdellah Mansour, des représentants des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des membres de la famille révolutionnaire, ont pris part à la cérémonie de distribution des clés de ces logements , coïncidant avec la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 août 1956).



… et 317 logements publics aidés et AADL à Oran



Les clés de 317 logements publics aidés (LPA) et de Location-vente (AADL) ont été remis à leurs bénéficiaires hier à Oran, à l’occasion de la journée nationale du Moudjahid célébrée le 20 août. La cérémonie symbolique de remise des clefs de 144 LPA à Belgaïd (Bir El Djir) et de 173 logements de type location-vente (AADL) à Es-Sénia a été présidée par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, dans une ambiance conviviale en présence du président d’APW d’Oran, du directeur général de l’OPGI, du directeur régional de l’AADL et du chef de daïra d’Es-Sénia. Selon les explications fournies par le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Saber, les 144 logements relèvent du programme quinquennal 2010-2014 (1.300 unités). Les 173 logements de type location-vente font partie du programme de 2.500 unités, a indiqué, pour sa part, le directeur régional de l'AADL, Abdelwahab Gadi. Le chef de l’exécutif de wilaya a procédé, à l’occasion de cet événement, à l’inauguration d’un nouveau siège de l’APC à Cheharia érigé en R+2, ainsi que de deux bureaux de poste à Aïn El Bia et Bethioua, baptisés respectivement aux noms du chahid Benhalima et du moudjahid Benmlouka Brahim, Les festivités célébrant les deux dates historiques (20 août 1955 et 20 août 1956), qui ont donné un tournant décisif à l’histoire de la guerre de Libération nationale aux plans interne et externe, ont été marquées par une cérémonie de recueillement à la place de Bethioua, à l’est d’Oran, en présence des autorités civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire de la wilaya d’Oran. (APS)

Mila

205 logements publics locatifs

Pas moins de 205 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués hier dans la wilaya de Mila, dans une ambiance festive, a-t-on constaté. Inscrite dans le cadre des festivités commémoratives de la journée du Moudjahid qui coïncide avec le double anniversaire marquant l’offensive généralisée dans le Nord-Constantinois (1955) et la tenue du Congrès de la Soummam (1956), la cérémonie de distribution de logements a concerné l’attribution de 185 unités LPL dans la commune de Teleghma et de 20 autres dans celle de Bouhatem, a précisé le directeur local de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI),Youcef Laouer. Au cours de la cérémonie tenue à Teleghma, le wali de Mila, Ahmed-Zineddine Ahmouda a fait savoir que 4.000 logements de la même formule sont "en voie de parachèvement et seront prochainement distribués". Il a révélé que les commissions de distribution de logements des daïras s’attelaient actuellement à étudier les dossiers des demandeurs de logement en vue de l’attribution de 1000 LPL, "prêts à être distribués". En parallèle, la cérémonie de remise de clés dans la commune de Bouhatem a été présidée par la secrétaire générale de la wilaya de Mila, Khedidja Saïfi. (APS)

Tiaret

Attribution de 270 logements publics locatifs

Un quota de 270 logements de type public locatif (LPL) a été attribué hier à Tiaret lors d'une cérémonie coïncidant avec la célébration de la journée nationale du Moudjahid, a-t-on constaté. La cérémonie, tenue au musée du Moudjahid, a vu les familles bénéficiaires recevoir les décisions d'attribution de leurs nouvelles habitations réalisées dans les communes de Sidi Abderrahmane (170 logements) et Zemalat Emir Abdelkader (100). La liste des bénéficiaires avait été établie en juillet dernier après examen des recours par la commission compétente de la wilaya, rappelle-t-on. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le wali Abdesselem Bentouati a annoncé qu'une liste de bénéficiaires d'autres logements LPL, implantés au chef-lieu Tiaret, sera affichée dans trois jours au plus tard. Quatre mères de chahids et 42 anciens membres du corps de la Garde communale ont été honorés lors de cette même cérémonie. La célébration de la journée nationale du Moudjahid à Tiaret a été également marquée par la baptisation de la salle de soins de "haï Keramane" du nom du moudjahid Mohamed Sadek. En outre, un film documentaire produit par le musée du Moudjahid a été projeté en présence des autorités locales, de la famille révolutionnaire et de la société civile. (APS)