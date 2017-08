SIDI BEL-ABBÃ¨S : le devoir de mÃ©moire

Les rencontres avec les Moudjahidine restent toujours utiles pour renseigner sur l’esprit de sacrifice de la génération de Novembre et son engagement pour la lutte de libération du pays et le recouvrement de la souveraineté du peuple. Des faits et des récits parfois sans résonance mais combien indicateurs d’un état d’esprit d’une nation solidaire et unie dans les épreuves les plus douloureuses de son histoire pour justement les surmonter grâce à ces valeurs. Le moudjahid demeure de facto un repère de la nation, de par les enseignements à tirer de son parcours et de la force de ses convictions pour que son combat pour l’indépendance mené avec foie seulement, inspire les générations montantes et les guide dans leurs pas. Les pas de la sauvegarde et de la préservation de l’Algérie. Et cette visite rendue au Moudjahid Bouyedra Mohamed au gré du programme élaboré à l’occasion de la célébration de ce double anniversaire du 20 Août n’a guère échappé à la règle pour apprendre et mesurer surtout le sens de la responsabilité des artisans de la révolution perpétuellement soucieux du respect des constances de la nation et de la préservation de l’unité du pays. Tout un temps fut consacré à la description de la résistance populaire déployée dans tous les coins du pays, par l’interlocuteur du jour comme pour interpeller la conscience collective et rappeler le prix fort payé pour la libération du pays.

Un hommage appuyé a été rendu au combattant et à l’élu puisqu’il fut député en 1977 avant de se retirer de la scène pour se consacrer à propre famille et s’occuper de l’éducation de sa progéniture sachant qu’il est issu d’un milieu conservateur.

Le programme conçu a prévu également une série d’activités culturelles et sportives, notamment quelques conférences animés par des historiens sur l’événement et l’offensive du nord-Constantinois qui a donné un nouvel élan à la lutte de libération.

Enfin il est à noter qu’il a été procédé à la première pierre pour la réalisation d’une mosquée au niveau de la localité de Mostefa Ben Benbrahim baptisée déjà au nom du théologien et homme de culte Baa Belalem. Toute une symbolique en cette commémoration pour justement faire une jonction et signifier la justesse et la noblesse à la fois d’une lutte menée au nom du tout puissant pour en finir avec l’oppression, la discrimination et l’injustice…

A. B.