MASCARA : Visites aux moudjahidine

Un riche programme culturel, éducatif et beaucoup de réalisations et projets baptisés aux noms des martyrs de la révolution tombés au champ d’honneur dans la région de Beni Chougrane durant la Révolution ainsi que des conférences animées par des historiens et par des acteurs de la Révolution ont été au menu de cette double commémoration. La daïra d’Aouf a abrité cette année la commémoration officielle de ces deux dates correspondant à des moments charnière dans le déroulement de la révolution. Apres la levée de couleurs, la lecture de la Fatiha et le dépôt de gerbes de fleurs au carre des martyrs et le coup d’envoi du don de sang, plusieurs projets d’habitat dans les différents formes en cours de réalisation à Benian et à Aouf et l’aménagement urbain à Gharous. Au cours de cette double commémoration, la délégation conduite par le wali et les autorités civiles et miliaires de la wilaya et des membres de la famille révolutionnaire et des compagnons d'armes a rendu visite aux domiciles de moudjahidine et de compagnons d’armes ainsi que la récompense des meilleurs lauréats aux examens de fin d’année dans les trois cycles de l’enseignement, les meilleurs récitants du coran et des différents lauréats aux différentes compétitions sportives et culturelles et la remise des clés aux bénéficiaires de logements LPL au chef-lieu de la daïra d’Aouf. La continuité de la révolution dans le temps et dans l’espace, congrès de la Soummam ont été le thème de l’exposition photos, le mouvement national pour l’indépendance de l’Algérie. Deux dates historiques dans l’épopée héroïque du peuple algérien. Une conférence historique portant sur la période coloniale et la Révolution algérienne et des manifestations sportives et la projection d’un film sur la Révolution qui sera suivi d’un débat, figuraient au programme de cette commémoration. A. Ghomchi