BEJAIA : Ifri, un lieu historique

La commémoration du double anniversaire du 20 Août 1955 et du 20 Août 1956, deux dates qui retracent la continuité du déclenchement de la lutte armée avec le premier coup de feu du 1er Novembre 1954, a été célébré dans plusieurs wilayas du pays. Pour la wilaya de Bejaia, les festivités du 20 Août 1956, date de la tenue du premier congrès du Front de libération nationale, le congrès de la Soummam en plein cœur du village Ifri, dans la commune d’Ighzer Amokrane, (la commune porte aussi le nom d’Ouzellaguène), ont été marquées cette année par un riche programme élaboré par la wilaya en collaboration avec la commune et la famille révolutionnaire. Le programme a débuté jeudi, au chef-lieu de la wilaya, par l’organisation au stade de l’Unité maghrébine du challenge national du sport adapté au métier de l’agent de la protection civile avec la participation de plusieurs wilayas. A Kherrata, les autorités locales ont voulu coïncider cet événement avec la cérémonie de remise des clefs de 200 logements publics locatifs (LPL) qui a été organisée en cette circonstance et qui a fait planer la joie chez les bénéficiaires de cette tranche de logements qui vivaient depuis de longues années dans des conditions précaires. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du wali, Mohamed Hattab, entouré des autorités locales. Hier, c’est Ifri, qui s’est réveillé sous les chants patriotiques diffusés à partir de l’esplanade du cimetière des chouhadas d’Ouzellaguen. Une gerbe de fleurs a été déposée au carré des martyrs suivie d’une minute de silence observée à la mémoire des chouhadas et de la lecture de la Fatiha. La délégation de wilaya s’est rendu ensuite au village Ifri, lieu de la tenue du congrès de la Soummam ou une gerbe de fleurs a été déposé au pied de la stèle des martyrs. Le secrétaire général du bureau de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidines a retracé lors de sa prise de parole, l’importance que revêt cette date historiques et la nécessité voir la stratégie mise en place lors du congrès de la Soummam pour la poursuite de la lutte armée menée par les moudjahidine sous l’égide de l’armée nationale de libération (ALN) principal initiateur du déclenchement de la révolution algérienne et également le choix de cette localité qui démontré la fidélité et l’engagement de sa population aux idéaux de la guerre de libération. La cérémonie des festivités s’est poursuivie par la visite d’une exposition dans la grande salle du musée du Moudjahid retraçant l’événement avec un hommage rendu aux familles des martyrs de la Soummam et des membres de l’équipe de football du FLN organisé par l’association sportive de football « sans violence» et une action de remise des prix aux lauréats de l’examen du baccalauréat de la commune d’Ighezer Amokrane. De retour au chef-lieu de la commune, les autorités de la wilaya ont procédé à la baptisation de deux ruelles aux noms des chouhadas Arezki Mohand Bachir et les frères Benbournine Mohand Mouloud et Mohand Tayeb, avant d’assister au déroulement des rencontres sportives de handball à la salle omnisports d’Ouzellaguen.

Mustapha Laouer