SÃ‰TIF : Hommage et fiertÃ©

C’est avec un sentiment empreint de fierté et de reconnaissance à l’endroit de ceux qui se sont sacrifiés pour recouvrer une liberté spoliée par l’occupant que les populations de la wilaya de Sétif ont célébré, hier, la journée du Moudjahid qui coïncide chaque année avec la date du 20 août et marque ce double anniversaire de deux grands événements historiques qu’auront été l’offensive dans le Nord-Constantinois le 20 Août 1955 et la tenue du congrès de la Soummam le 20 Août 1956.

Une journée qui n’a pas été sans mettre en exergue un imposant programme d’activités sportives, culturelles et de recueillement dans la daïra de Hamam Guergour cette année sur ces hauteurs de la zone nord de cette wilaya ou la commémoration de cette date historique était à la mesure de l’événement.

Dans la commune de Hamam Guergour, l’on se souvient encore du ratissage de la zone de Boudouaou en 1957, causant à l’ennemi la perte de 68 de ses soldats, de la bataille de Oued Ezitouna durant la même année et de celle de «Echatia», que dans la commune de Draa Kebila ou pas moins 120 noms de martyrs sont gravés sur le livre du chahid, morts au combat ou sous les affres de la torture macabre imposée par le colonialisme avec ce village de «maatia» qui n’a pas oublié sa grande bataille qui valut à l’ennemi de grosses pertes au moment ou les moudjahidines Zaaboubi Brahim et Zaaboubi Belgacem dit Sadek ainsi que Salah Ben H’lia, Si Smail et Abdelhamid Arfat tombèrent au champ d’honneur, l’émotion était à son paroxysme mais la fierté et la reconnaissance l’étaient davantage dans ces coins reculés de la wilaya de Sétif.

Des festivités qui débuteront au préalable au mémorial des martyrs à Sétif où le wali Nacer Maskri, accompagné du président de l’APW, du Secrétaire de wilaya de l’organisation des moudjahidines, des autorités civiles et militaires ainsi que des représentants du mouvement associatif, déposera une gerbe de fleurs à la mémoire de nos glorieux martyrs. A Hamam Guergour ensuite au pied du Djebel Tafet et au pays de Sidi el Djoudi,la délégation se rendra où il observeront un moment de receuillement et assisteront à la levée des couleurs nationales avant de donner le coup d’envoi d’une rencontre de football entre deux équipes de Hamam Guergour et Draa Kebila au stade de Boufaroudj et assister à une démonstration de karaté au niveau du complexe sportif de proximité.

La visite d’une exposition de documents historiques et autres produits d’artisanat attestant de la richesse de cette région, laissera place à la visite en son domicile à gariet Oued Sebt du moudjahid Moumeni Bachir, que le wali honorera.

Dans la commune de Draa Kebila et à la grande satisfaction du piotenciel juvénile, le wali mettra en service une maison de jeune à Ouled Ali ben Othmane qui sera baptisée au nom du chahid Bouhdou Lahcen. Il rendra visite ensuite au moudjahid Loucif Abderahmane qu’il honorera en son domicile à gariet Lemroudj et revenir vers la commune de Hamam Guergour ou sera baptisée une maison de jeune au nom du chahid Latoui Lakhdar ben Layachi.

Après quoi, il assistera à plusieurs activités des formations de la région et une opérette de l’association El-Balagh de la maison de jeunes de Hamam Guergour avant d’honorer plusieurs composantes de la famille révolutionnaire.

F. Zoghbi