Des milliers de personnes Ã  Ifri-Ouzellaguene : Ã‰motion et reconnaissance

Des milliers de personnes ont célébré hier à Ifri-Ouzellaguene, à 70 km à l’ouest de Bejaïa, le 61e anniversaire du Congrès de la Soummam que d’aucuns considèrent comme un repère historique majeur dans la lutte pour l’indépendance nationale. Parmi les officiels qui y ont participé, figurent des anciens du mouvement sportif national, à l’instar des joueurs de l’équipe nationale de football du FLN, des dirigeants ou des représentants de partis politiques, dont le nouveau 1er secrétaire national du FFS, des élus nationaux et locaux qui ont afflué, dès les premières heures du matin, vers le cimetière des martyrs de la localité avant de rejoindre distinctement et de façon dispersée le musée d’Ifri, qui a eu à abriter les assises de cette rencontre historique à laquelle avaient pris part de nombreuses figures de proue de la Révolution. Comme pour garder le flambeau allumé, beaucoup de leurs enfants, du reste, ont assisté à cette célébration qui a pris, l’espace d’une matinée, les allures d’un pèlerinage. La fille de Zighoud Youcef et les fils d’Amirouche et Bentobal ont donné, par leur présence, en effet, une émotion particulière à l’esplanade du musée, qui par ailleurs a eu du mal à contenir toute la foule, venue des quatre coins du pays mais surtout de la vallée de la Soummam pour se recueillir et rendre hommage aux sacrifices des martyrs. L’occasion a donné lieu, par ailleurs, à des visites guidées des différents compartiments du musée et de s’abreuver de connaissances sur l’épopée de la guerre de Libération en général et du Congrès de la Soummam en particulier, dont la tenue, au nez et à la barbe des casernes coloniales, dans un contexte des plus difficiles, constitue déjà en soi, une prouesse militaire rare. Les visiteurs ont saisi cette occasion pour flâner à travers les différents bâtiments utilisés alors et constater de visu le génie mis en œuvre, pour optimiser les conditions d’organisation et de sécurité de l’événement. (APS)