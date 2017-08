Double anniversaire de lâ€™offensive du 20 aoÃ»t 1955 et du CongrÃ¨s de la Soummam : Le MAE cÃ©lÃ¨bre lâ€™Ã©vÃ©nement

Le ministère des Affaires étrangères a célébré, hier, en son siège à Alger, la Journée nationale du moudjahid qui commémore le double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois (1955) et la tenue du Congrès de la Soummam (1956).

La cérémonie, présidée par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, a été marquée par la levée de l’emblème national ainsi que la pose d’une gerbe de fleurs et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire de nos glorieux Chouhada qui ont consenti jusqu’au sacrifice suprême pour que vive l’Algérie libre et indépendante. Les festivités de célébration de cette journée ont été, ensuite, suivies d’une conférence à caractère historique animée par le Dr. Abdelmadjid Chikhi, directeur général des Archives nationales. Lors de son exposé, à la fois clair et détaillé, le conférencier est revenu sur les grandes étapes de la lutte menée par le peuple algérien pour arriver à l’objectif du recouvrement de l’indépendance nationale. L’orateur soulignera de prime abord que cette journée est plus qu’une symbolique. «Elle a coïncidé avec deux importantes dates de notre histoire, le 20 août 1955 et le 20 août 1956», a-t-il affirmé. Poursuivant ses propos, il relève que «pour comprendre notre histoire, le combat de notre peuple, il faut remonter le temps et plonger dans l’histoire» et qu’il est impératif d’aller au-delà de 1830. M. Abdelmadjid Chikhi soutient que «la France coloniale est venue pour régler des comptes avec un plan diabolique bien préparé». Le premier plan visait «l’extermination du peuple». Cela étant et comme cela n’a pas été possible, le deuxième plan était de «déposséder le peuple algérien de son identité, de ses us et coutumes». Il signale que le mot «colonisateur» est inapproprié pour qualifier ce qui s’est passé en Algérie durant l’époque étalée de 1830 à 1962. Aussi, il invite les linguistiques en langue arabe à trouver le mot juste qui conviendrait au mieux pour qualifier l’atrocité des crimes commis en Algérie durant cette douloureuse période. Pour M. Abdelmadjid Chikhi, la nature de la colonisation de l’Algérie n’a pas été une colonie, comme cela était le cas, a-t-il dit, pour d’autres pays du continent ; notant que l’Algérie «était considérée comme un territoire indissociable de la France». Evoquant le code de l'indigénat, adopté le 28 juin 1881, M. Chikhi le qualifie de «pire que le code noir». Il convient de rappeler dans ce contexte que le code noir —composé d'une soixantaine d'articles publiés en plusieurs fois en 1685— rassemble l’ensemble des dispositions réglant la vie des esclaves noirs dans les colonies françaises. Revenant à la journée du Moudjahid, célébrée hier à travers les différentes régions du pays, le DG des Archives nationales a souligné que la lutte armée et la résistance du peuple algérien devant la machine de guerre coloniale a été couronnée par la tenue, en 1956, du Congrès de la Soummam, lequel congrès a donné naissance à la stratégie de la Révolution dont les axes majeurs ont été définis au préalable par la déclaration du 1er Novembre 1954, a-t-il rappelé. En somme, le Congrès de la Soummam est venu clarifier davantage la stratégie du 1er Novembre.

D’autre part et lors d’une brève allocution en cette même occasion, le diplomate Boutoura Mustapha s’est longuement exprimé sur les objectifs du 20 Août 1955. «Il s’agissait de desserrer l’étau sur la région des Aurès, et sur le plan externe, de montrer que ce qui se passait en Algérie n’était pas de simples actes isolés, mais bel et bien un processus libérateur», a notamment mis en exergue l’ancien ambassadeur. L’orateur rappellera également le rôle important du chahid Zighoud Youcef dit «Ahmed Zighoud» dans l’organisation de cette offensive d’envergure. Il faut dire que le chahid Zighoud Youcef qui était un très bon orateur, convaincant jusqu’à la moelle, avait réussi dans sa politique de toucher les masses populaires, l’offensive du 20 Août 1955 en est, ici, une preuve irréfutable. M. Boutoura expliquera que « rien n’a été laissé au hasard lors de l’offensive» et que «tout a été minutieusement étudié, y compris le choix du jour et de l’horaire.» «C’était en effet un samedi à 12h00 et les soldats de l’ennemi colonial étaient en train de déjeuner. Ils ne s’attendaient sûrement pas à ces attaques. Ils étaient surpris». A propos de la deuxième date historique que nous célébrons en ce 20 août, soit l’anniversaire de la tenue du Congrès de la Soummam, le diplomate souligne que ce dernier a eu pour effet de «donner un saut qualificatif à la Glorieuse Révolution», et ce, en mettant en place «une véritable stratégie». Enfin, l’occasion sera mise à profit aux fins de lancer un message ; celui que «les générations présentes et à venir doivent préserver l’Algérie unie et unifiée et indépendante».

Soraya Guemmouri