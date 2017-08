CoNFÃ‰RENCE A LA DGSN : Â«La rÃ©pression coloniale fit 12.000 mortsÂ»

Selon le chercheur en histoire, Madani Bachir les offensives du 20 Août 1955 dans le Nord-Constantinois «étaient une continuité» du déclenchement de la révolution 10 mois après son déclenchement dans tout le pays et l’un des évènements historiques qui prouvent « la crédibilité de la Révolution» à l’échelle nationale et internationale. Lors d’une conférence historique au forum de la Sûreté nationale, Madani Bachir a rappelé qu’ « à travers les offensives du 20 Août 1955 dans le Nord-Constantinois, qui ont duré 3 jours, les Algériens ont réalisé des acquis au profit de la révolution, entre autres, l’internationalisation de la cause algérienne et la « crédibilisation du parcours de la révolution». La riposte de l’armée coloniale fut alors des plus féroces et fit plus de 12.000 morts, dont 1.500 ont été enterrés vivants au stade communal de Skikda, et des objets jusqu’à aujourd’hui témoignent de ce génocide de la France coloniale».

S’agissant de l’organisation du Congrès de la Soummam une année après l’offensive du Nord-Constantinois, le conférencier a mis en exergue l’importance de cet évènement qui, selon lui, fut « le socle de l’Etat algérien moderne», car « il a affirmé l’objectif des Algériens de créer des institutions qui représentent le peuple, entre autres, le Conseil national de la révolution algérienne (CNRA), l’apparition de la presse algérienne, l’émergence d’associations de défense des droits de l’homme et de la cause de la femme …»

Après avoir abordé les répercussions du Congrès de la Soummam sur le parcours de la révolution, le conférencier a rappelé le manque de moyens, dont le financement et l’armement, précisant que « deux ans après la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1958 précisément, la révolution algérienne à été transportée sur le sol du pays colonisateur, à Marseille, Lyon et Paris, en ciblant des structures économiques».

Hichem Hamza