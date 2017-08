Le ministre des moudjahidine Ã  Tlemcen : Â«Le moudjahid symbole de LA nationÂ»

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à cette occasion, lu en son nom par le ministre. Le programme, concocté pour ces festivités placées sous le slogan «Le moudjahid symbole de la révolution de libération et gloire de la nation», comporte une conférence au musée régional du Moudjahid de Tlemcen sur le rôle de la wilaya V historique dans la glorieuse révolution de Libération nationale, qui a été animée par des professeurs du forum scientifique du Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954. Parmi les axes à développer lors de cette rencontre ceux mettant la lumière sur les débuts de la Révolution de libération dans la wilaya V historique, les événements politiques et militaires avant le 20 août 1956 et les rebondissements et résultats du Congrès de la Soummam. A cette occasion, le ministre des Moudjahidine a présidé une cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires d'un quota de 120 logements sociaux dans la commune de Maghnia. En outre, les festivités ont été marquées par des expositions, la projection de films documentaires et une cérémonie honorant le moudjahid Aamar Benali, les familles des martyrs Lablak Abdeslam et Amara Adda, des agents de la garde communale et des élèves qui se sont illustrés dans les examens. (APS)