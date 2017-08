Dans la LUCARNE : Â«orphelinsÂ» de Neymar

lBeaucoup n’ont pas voulu accorder trop d’importance au départ de Neymar au PSG (France). Pour eux, le Barça pourrait le remplacer facilement, les talents ne manquent pas. On a tendance, ces derniers temps, à voir leur « éclosion » assez rapidement. On a alors pensé dans l’entourage de Bartoemu que le départ a été plutôt une très bonne affaire avec une plus value incroyable et un salaire —super élevé— en moins. Neymar et la « pulga » coûtaient les yeux de la tête aux dirigeants du Barça. C’est vrai qu’ils auraient aimé le garder mais ne pouvaient pas le faire contre son gré. Même Messi et sa promesse d’empocher le ballon d’Or et le selfie maladroit de Piqué n’ont pas réussi à le dissuader de quitter la ville de Barcelone et son football. Trop tard, c’était décidé et le Brésilien a prouvé qu’il a de la suite dans les idées et que lorsqu’il prend une décision personne ne peut le faire revenir en arrière. Les «mauvaises langues» vous diront que c’est un peu la faute à son père qui aime excessivement l’argent. C’est faux, puisque ce dernier a tout fait pour que son fils reste encore au Barça. Le Brésilien de 25 ans veut tout simplement vivre par lui même, sans aucune tutelle, notamment celle de Messi. Il a affirmé qu’il n’est pas la cause. C’est archi-faux. Aujourd’hui, il semble comme un « poisson dans l’eau au PSG ». Il est le maître à bord. Le collectif travaille pour lui, c’est l’essentiel ! Ce n’est pas comme au Barça où il doit rester malgré ses prestations dans l’ombre de Messi. Ce n’est plus possible. D’où son départ des « Blaugrana » qui, cependant, a laissé un grand vide au sein de la formation catalane au point où les supporters de cette ville espagnole ont demandé à Bartomeu de «dégager » et laisser la place à quelqu’un d’autre plus compétent. On parle avec insistance du retour de Laporta. Il faut bien admettre que le Barça, qui avait affronté le Real, en aller et retour de la Super-coupe d’Espagne, a été pathétique, incapable de tenir la comparaison devant un Real qui avait pourtant laissé ses « stars » au repos, notamment au Berbabeu. Battre le Barça sur le score de 2 à 0 sans Cristiano, Bale, Isco, Casemiro montre bien que Zidane et son groupe ne craignent plus cette équipe qui vient de perdre sa « force tranquille », en l’occurrence Neymar. Au sein de cette équipe catalane, c’était la grande tristesse. On a tout simplement perdu la joie de jouer. Messi jouait sans trop de conviction. Sans Neymar, le Barça et comme « Samson sans ses cheveux ». On avait vu Piqué comment il était hors du coup. Et les joueurs du Real de Madrid se sont régalés en marquant beaucoup de buts de son côté. D’ailleurs, il avait ouvert l’appétit du Real puisque sur un centre de Marcelo, il trompera son propre gardien. Avant, il disputait toutes les balles. Ce n’est plus le cas cette fois-ci, très triste. Busquets, le milieu de cette équipe qui assurait pratiquement tout avait affirmé avec une certaine colère « qu’il faut se renforcer du fait que le Barça actuel est faible par rapport au Real ».

Il faut dire que la joie de jouer a quitté le camp catalan et les joueurs ont tendance à se défaire visiblement d’une corvée. C’est vrai que le Barça a finalement réagi en ramenant Paulinho, le Brésilien en provenance du championnat chinois, mais est-ce suffisant? Coutinhio et Dembélé continuent à intéresser le Barça en dépit du refus de leurs clubs respectifs, Liverpool et Dortmund, mais dans les négociations tout peut changer avant la date fatidique du 31 août courant. Ce sera la fermeture du mercato estival. Les «orphelins» de Neymar vont-ils retrouver leurs marques assez tôt ?

C’est la question que tout le monde se pose. Mais ce ne sera pas du gâteau !

