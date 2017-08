USMH : Bensemra nouveau prÃ©sident

La SSPA/USMH a désormais un nouveau président. Fayçal Bensemra a été élu à la tête du club, samedi soir, lors de l’assemblée générale des actionnaires et a été mandaté par la majorité des actionnaires pour une durée de six années.

À noter, toutefois que 8 membres de cette AG n’ont pas pris part aux travaux de cette assemblée générale qui a débuté par l’adoption des bilans moral et financier. Ils ont choisi de boycotter cette réunion en signe de contestation à l’ordre du jour et à l’éventuelle élection de Bensemra, qui a été préparée dans les coulisses. Par la même, le président sortant, en l‘occurrence Abdelkader Manâa a été désigné président d’honneur. L’AG des actionnaires a voulu honorer l’homme en question pour tout ce qu’il a apporté à l’USMH, des années durant. Pour rappel, âgé de plus de 80 ans, il avait choisi de se retirer avant la fin de son mandat pour des raisons personnelles. « Je pars la conscience tranquille. J’ai tenu ma promesse. Je me suis retiré après avoir tout réglé et tant apporter à ce club. », a déclaré Manâa à l’issue de cette AG. De son coté, le nouvel homme fort de l’USMH a tenu à remercier les membres de l’AG qui lui ont fait confiance et rassurer tout le monde quant a ses capacité à gérer le club. « Je suis à fier et content d’avoir été élu à la tête de ce grand club. Aussi, je suis conscient de cette responsabilité et de la mission qui m’attend. Je tiens tout de suite à le souligner. J’ai les moyens nécessaires pour gérer l’USMH», a souligné le nouveau patron de l’USMH juste après son élection. L’une des premières taches qui attendent le président est la régularisation des joueurs, nouveaux et anciens, ainsi que la question de la domiciliation. Le stade de Lavigerie, après une première visite de la commission d’homologation, n’a pas été retenu par la LFP. Par ailleurs, l’équipe, drivée par Younes Ifticen a repris les entrainements au stade du 1er-Novembre, au lendemain de son retour de Tunisie ou elle a effectué un stage de préparation de deux semaines. Le staff technique souhaite disputer un dernier match amical pour apporter les dernières retouches à son équipe avant d’entamer le championnat à Sétif face à l’ESS, champion sortant.

Rédha M.