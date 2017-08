Mondiaux - 29es Universiades : nos judokas et nageurs en difficultÃ©

Les judokas et nageurs algériens n'ont pas bien entamé les 29es Universiades (Jeux mondiaux universitaires) qui ont débuté samedi à Taipei (Chine) et se poursuivront jusqu'au 30 août.

Les trois judokas engagés dimanche lors de la 1re journée comptant pour les Jeux ont eu des fortunes diverses mais ont échoué à passer l'étape des quarts de finale d'une compétition, semble-t-il, assez relevée, la présence des meilleurs sportifs universitaires au monde.

La meilleure prestation algérienne dans le tournoi de judo, dont les compétitions ont commencé dimanche et se poursuivront jusqu'à jeudi, est signée Amina Temmar qui a clos sa participation à la

7e place sur 16 participantes dans la catégorie des -78 kg. Après avoir été exemptée du 1er tour (16es de finale), Temmar a réussi à franchir l'écueil de la Burundaise, Nadege Iziguriza, qu'elle a battue en 51 secondes par ippon. Mais l'Algérienne n'a pu continuer son chemin vers le podium, puisqu'elle s'est fait éliminer par l'Italienne, Valeria Terrazi, par un waza-ari après 4 minutes de combat.

Cette défaite a donné néanmoins le droit à Temmar de disputer les repêchages pour une des deux médailles de bronze de la catégorie. Le passage d'Amina Temmar aux repêchages n'a duré que l'espace d'une minute et 24 secondes face à la Française Madeline Malonga, victorieuse par ippon. Pour sa part, Sami Bouhbal s'est classé en 9e position dans la catégorie des plus 100kg qui a enregistré la participation de 18 concurrents. L'Algérien a eu droit à un tour à blanc, pour ensuite entamer la compétition avec un succès face au Thaïlandais,Yea-On Kunathip, aux 8es de finale, le battant par ippon en 3 minutes 6 secondes. Le quart de finale et le match de repêchage étaient plus difficiles face, respectivement, au Coréen, Ju Youngseo, futur finaliste et vainqueur par ippon, et au Polonais, Josef Grabowski.

Par contre, Sofiane Benaceur (-100kg), 3e judoka algérien engagé lors de la première journée, n'a eu droit qu'à deux minutes sur le tatami face à l'Ukrainien, Danylo Hutsol, vainqueur par waza-ari.

Cette défaite ne donnait pas la possibilité à Benaceur d'être repêché. La participation algérienne s'est poursuivie dimanche en natation avec l'entrée en lice de deux nageurs, à savoir Abou Nassim et Galdem Mahieddine. Engagé au 100m dos, Abou Nassim n'a pu se qualifier aux demi-finales, après s'être contenté de la 4e place dans la seconde série en 1:00.93. Son compatriote, Mehdi Nazim Benbara, annoncé dans la 3e série de la spécialité, n'était pas présent sur la ligne de départ.

De son côté, Mahieddine Galdem a été éliminé dès le premier tour au 50m papillon. Engagé dans la 3e série, l'Algérien a pris la 3e position en 26.21. Chez les dames, la nageuse, Hamida Rania Nefsi, annoncée sur le 400m quatre nages, n'a pas pris part à la course. Il est à rappeler que l'Algérie prend part aux 29es Universiades avec 34 athlètes, répartis sur trois sports individuels (athlétisme, judo et natation).