Syrie : L'armÃ©e reprend le contrÃ´le Ã  Hama

Des unités de l’armée arabe syrienne, en collaboration avec les forces d’appui, ont repris le contrôle des villages de Dekelah Chamaliyah, Dekelah Janoubiyah et Om Harateine dans la banlieue est de Hama, selon une source militaire. À Deir Ezzor, cette source, citée par l'agence SANA, a indiqué que des unités de l’armée avaient détruit des caches des terroristes de «Daech» et neutralisé plus de 20 parmi eux dans des frappes intensives contre la périphérie de Maqaber, Tallet Allouch et Houeiqa à Deir Ezzor. Des unités de l’armée ont visé des positions des terroristes de Daech» dans les zones de Maqaber, de Tharda, du Panorama et la périphérie du régiment 137, selon Sana. Les opérations de l’armée se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes de «Daech» et la destruction de leur QG et de grandes quantités d’armes et de munitions, selon la même source. Par ailleurs, des sources civiles ont souligné que les terroristes de «Daech» avaient tué 4 civils et blessé un autre sur la route de Kassra û Abou Khachab au nord-ouest de la ville de Deir Ezzor et tué 5 personnes qui tentaient de s’enfuir par les barques du village de Qassabi dans la banlieue ouest de Deir Ezzor.



Chute de roquette près de l'entrée de la Foire internationale de Damas



Trois personnes ont été blessées lorsqu'une roquette s'est abattue dimanche près de l'entrée de la Foire internationale de Damas qui se tient depuis jeudi dans la capitale syrienne après cinq ans d'absence en raison de la crise, a rapporté la télévision d'Etat syrienne. «Des citoyens ont été blessés quand une roquette s'est abattue près de 'entrée de la Foire de Damas», a rapporté la télévision citant son équipe sur place, sans préciser le nombre de blessés ou l'origine du tir. La Foire a rouvert ses portes jeudi. Sa dernière édition s'était tenue en 2011. Le salon se situe au sud-est de la capitale syrienne, aux portes de la Ghouta orientale, enclave rebelle dans la province de Damas. Les autorités avaient décidé de rouvrir la Foire estimant que le calme était revenu dans cette zone, la Ghouta étant depuis juillet une des «zones de désescalade» désignées à la suite d'un accord de trêve entre parrains du gouvernement et des insurgés. (APS)