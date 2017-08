Barcelone : La cellule prÃ©parait Â«un ou plusieurs attentatsÂ»

La cellule responsable des attentats en Espagne préparait «un ou plusieurs attentats» à la bombe à Barcelone avec 120 bonbonnes de butane retrouvées dans une maison à 200 kilomètres de la capitale catalane, ont annoncé les autorités.

Dans cette maison à Alcanar, endommagée par une explosion accidentelle mercredi «se préparaient les explosifs pour commettre un ou plusieurs attentats dans la ville de Barcelone», a déclaré le chef de la police catalane, le major Josep Lluis Trapero. Il a précisé que des traces de TATP, «type d'explosif utilisé par Daesh», un des noms de l'organisation terroriste Etat islamique qui a revendiqué les attentats, y avaient été retrouvés.

Parmi les douze suspects, un seul est toujours en fuite et la police ignore qui il est et s'il se trouve toujours en Espagne. «Si je le savais en Espagne et où, nous irions le chercher. Nous ne savons pas où il est», a admis M. Trapero. Plus tôt dans la journée, les contrôles routiers avaient été intensifiés notamment dans la province de Gérone, frontalière avec la France, selon une porte-parole de la police.

Malgré ce suspect en fuite, le chargé de l'Intérieur du gouvernement régional catalan a affirmé que la cellule était «neutralisée». «La capacité d'action de cette cellule a été neutralisée grâce au travail de la police», a déclaré le responsable de l'Intérieur du gouvernement régional de Catalogne, Joaquim Forn. Un imam fait partie des douze suspects, a confirmé M. Trapero, après que son domicile à Ripol, petite ville au nord de la Catalogne où vivaient plusieurs des membres de la cellule avait été perquisitionnée samedi.

Cent vingt bonbonnes de gaz butane ont été retrouvées dans les ruines de la maison d'Alcanar, et les fouilles se poursuivent, a précisé le major Trapero. L'explosion accidentelle avait selon les enquêteurs poussé la cellule à agir dans la précipitation en utilisant des véhicules pour tuer à Barcelone puis à Cambrils, 120 km plus au sud.

L'UA condamne fermement



L'Union africaine (UA) a condamné l'attentat terroriste survenu jeudi à Barcelone, en Espagne, appelant la communauté internationale à «poursuivre ses efforts de lutte contre l'extrémisme violent», a indiqué un communiqué de l'UA publié dimanche. Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a vivement condamné l'attentat terroriste perpétré sur l'artère touristique de Las Ramblas, à Barcelone, qui a fait 13 morts et une centaine de blessés, précise le communiqué. Le président de la Commission de l'UA a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également exprimé la solidarité de l'UA avec la population et le gouvernement espagnols. Rappelant que ce nouvel attentat «met une fois de plus en évidence la menace insidieuse que pose le terrorisme à toutes les régions et tous les pays du monde», le président a appelé la communauté internationale à «poursuivre ses efforts de lutte contre l'extrémisme violent».

Il a souligné que l'Espagne était un «partenaire crucial» de l'UA dans la région, mettant l'accent sur «la contribution importante qu'elle a apportée ces dernières années aux efforts de l'UA pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent».