REGARD : Quand Sidi Fredj fait le bonheur des vacanciers

Le port de Sidi Fredj fait bel bien la joie des vacanciers, comme chaque été. Une dose de bonne humeur, mélangée à un brin de jovialité avec une pincée de convivialité sont garanties, au quotidien. Sidi Fredj, ce n’est pas seulement une plage couleur bleu azur et des sables dorés ; cet antidote des grands et des petits, en cette période caniculaire, c’est aussi, ces soirées à la belle étoile, animées par des stars de la chanson algérienne, ces jeux pour enfants, ces ballades en mer et ces petites gorgées humoristes du «magique» Hacène de la défunte émission Lafhama, excelle, chaque soirée dans l’art de faire rire jusqu’aux larmes une foule nombreuse et hétéroclite, venue découvrir ou redécouvrir ce lieu de villégiature.

En ce mois d’août, l’endroit à la connotation historique et touristique se transforme carrément en plaque tournante pour de nombreuses familles, venues des quatre coins du pays, profiter de la beauté de ce site, unique en son genre, il faut le souligner, d’autant plus que des équipements de ce type restent limités, chez-nous.

A Sidi Fredj, les parents et leurs enfants s’amusent comme des fous. Résister à ce cocktail à l’effet rapide et époustouflant sur le moral, offert sur un plateau d’or des petites bourses et de la classe moyenne qui ne peuvent se permettre le luxe des hôtels et des séjours très onéreux à l’étranger, sachant que les invités d’honneur sont de la trempe de Chaou ou encore Rida Sika et bien d’autres figures qui donnent à l’esplanade du port vie, à la tombée de la nuit.

Dans cet endroit où se mêlent les cris de joie des bambins qui gambadent, aux airs interprétés par les artistes, on oublie les soucis, on chasse l’ennui et la morosité, bref, on fait le plein d’hilarité et d’allégresse, en dégustant une glace ou encore sirotant un thé à la menthe.

Il faut dire que les petits vendeurs à la sauvette trouvent aussi leur compte avec tous les visiteurs qui font augmenter, à coup sûr, leur chiffre d’affaires.

Seul hic, ce sont toutes ces boites de jus vidées et ces gobelets, ces restes de «chiouawa» dont raffolent les enfants et bien d’autres déchets qui semblent devenir le sort du lieu, une fois que la fête se termine.

L’environnement n’est certainement pas la tasse de thé des veilleurs.

Encore un problème d’incivisme.

Samia D.