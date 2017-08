RÃ©sine de cannabis : ce cadeau empoisonnÃ©

Saisie de plus de 30 tonnes

Plus de 30 tonnes de résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant le premier semestre de l’année 2017, selon un bilan de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), qui relève une baisse des quantités de substances psychotropes et des drogues saisies. «Au total, 30 168,814 kg de résine de cannabis ont été saisies durant le premier semestre de l'année 2017, dont 81,13% dans la région Ouest du pays», a précisé l’Office dans un rapport basé sur le bilan des services de lutte contre les stupéfiants (gendarmerie, police et douanes).

La quantité de résine de cannabis saisie durant les six premiers mois de l'année en cours a enregistré une baisse de 56,53% par rapport à la même période de l’année 2016, en raison notamment du renforcement du dispositif sécuritaire aux niveaux des frontières, selon la même source. Le rapport note que 16,35% des quantités saisies ont été enregistrées dans la région Sud du pays, 1,49% dans la région Est et 1,03% dans le Centre.

S’agissant des drogues dures, la quantité d’héroïne saisie a reculé, passant de 1 333,04 grammes au premier semestre de l'année 2016 à 589,55 grammes à la même période de 2017, soit une baisse de 55,77%, selon le même bilan. D'autre part, la quantité de cocaïne saisie a fortement baissé (93,49%) passant de 50 851,86 grammes à 3 312,68 grammes durant la même période de référence. Quant aux psychotropes, le bilan relève également une légère baisse des quantités saisies, passant de 659.133 à 628.617 comprimés durant cette même période, soit une diminution de 4,63%.



Plus de 20.000 individus impliqués



Selon les investigations menées par les services concernés, 20.067 individus, dont 99 étrangers, ont été impliqués dans des affaires liées à la drogue, soit une hausse de 1,96% par rapport à la même période de 2016, selon le même bilan qui fait état de 347 personnes toujours en fuite. Les données de l’Office révèlent également que parmi les personnes impliquées, 4.203 sont des trafiquants, 11.018 sont des usagers de cannabis, 2.318 des trafiquants de substances psychotropes et 2.359 autres en sont des usagers. S’agissant des drogues dures, il a été enregistré 72 trafiquants et 19 usagers de cocaïne, ainsi que 31 trafiquants et 22 usagers d’héroïne. Par ailleurs, la même source indique que 15.528 affaires liées à la drogue ont été traitées contre 15.325 affaires durant la même période de l'année 2016, soit une augmentation de 1,32%. Parmi ces affaires, 3.874 sont liées au trafic illicite de la drogue, 11.639 relatives à la détention et à l’usage de drogue et 15 autres liées à la culture de cannabis. Pas moins de huit restaurants et locaux de fast-food ont été fermés récemment au niveau de la ville d’Oran pour défaut d’hygiène et de salubrité, a-t-on appris dimanche dernier de la direction du commerce de la wilaya. Les brigades de la direction du commerce ont procédé à la fermeture de ces locaux lors d’une opération de contrôle, a indiqué, à l’APS, la responsable du service protection du consommateur et répression de la fraude à la direction du commerce d’Oran, Malika Staali. Une décision de cessation d’activité a été prononcée à l’encontre d’un contrevenant parmi les exploitants d’un restaurant après constatation d’une infraction liée à un manque d’hygiène au niveau de cet établissement, suite à une intoxication d’une famille de 9 personnes ayant consommé du poulet, a-t-elle fait savoir.

Une vingtaine de restaurants qui assurent la livraison alimentaire ont été fermées au niveau des communes côtières de la wilaya durant le mois de juillet pour la même infraction, a-t-on rappelé de même source. Le bilan de la direction du commerce pour le mois de juillet passé fait état de 2.020 interventions, de l’établissement de 273 procès-verbaux d’infraction et de la saisie de diverses denrées alimentaires impropres à la consommation dont 1,3 tonne de viandes périmées d’une valeur de plus de 500.000 DA. Au mois de juin dernier, il a été procédé à la saisie de 2.3 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation d’une valeur de 1,14 million DA et à la fermeture de 12 locaux commerciaux pour défaut d’hygiène, a indiqué la même responsable.



4.759 toxicomanes pris en charge en six mois



Quelque 4.759 toxicomanes ont bénéficié d’une prise en charge médicale et thérapeutique durant le premier trimestre de l'année 2017, dont plus de 37,7% sont des jeunes âgés entre 26 et 35 ans, a-t-on appris auprès de l’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). «Au total, 4.759 toxicomanes, dont 1.798 âgés entre 26 et 35 ans (37,78%), ont bénéficié d’une prise en charge médicale et thérapeutique durant le premier trimestre de l'année en cours», a indiqué la même source Concernant les tranches d’âge des toxicomanes traités, il est fait état de 1.613 personnes âgées entre 16 et 25 ans, alors que 1.276 toxicomanes ont plus de 35 ans et 72 autres ont moins de 15 ans. Pour ce qui est de la prise en charge des toxicomanes pour soins et désintoxication, 4.480 ont bénéficié de consultations externes, 276 autres d’hospitalisation volontaire et trois ont fait l’objet d’injonction thérapeutique, selon la même source. L’Office relève que 2 748 personnes (57,74%) des toxicomanes ayant bénéficié d’une prise en charge sont célibataires et 1.777 autres (37,34%) sont mariés.

Evoquant leur situation professionnelle, la même source note que 52,05% des toxicomanes sont des travailleurs, 40,43% sans emploi et 7,52% sont étudiants. Parmi les cas traités, 36,44% ont consommé du cannabis, 30,82% de substances psychotropes et 22,44% sont poly-toxicomanes. (APS)