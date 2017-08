Le PrÃ©sident Bouteflika procÃ¨de Ã  un important mouvement des cadres de l'administration territoriale : RÃ©partition optimale des compÃ©tences

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé hier à un important mouvement des cadres occupant une fonction supérieure au niveau de l'administration territoriale ayant touché 95 chefs de daïras, huit directeurs de la réglementation et des affaires générales, cinq directeurs de l'administration locale et sept inspecteurs généraux de wilayas, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République, a procédé, ce jour, à un important mouvement des cadres occupant une fonction supérieure au niveau de l'administration territoriale. Ce mouvement a touché quatre-vingt-quinze (95) chefs de daïras, huit (8) directeurs de la réglementation et des affaires générales, cinq (5) directeurs de l'administration locale et sept (7) inspecteurs généraux de wilayas», note le communiqué.

Ce mouvement «vient suite à la promotion de certains cadres dans d'autres fonctions supérieures au niveau de l'administration territoriale et ayant pour objectif la poursuite des efforts déployés en matière de développement et de modernisation des services publics, à travers notamment la répartition optimale des compétences et l'amélioration de l'encadrement des collectivités locales», précise la même source. Il consacre ainsi «l'intégration des jeunes cadres et la promotion du rôle de la femme dans l'occupation des postes de responsabilité au sein des collectivités locales, où neuf (9) femmes ont été promues dans ces fonctions supérieures».

Ce mouvement comprend «quatre-vingt-quinze (95) chefs de daïras, dont quarante-sept (47) cadres ont été promus dans cette fonction supérieure, huit (8) postes de directeurs de la réglementation et des affaires générales, dont six (6) cadres ont été promus dans cette fonction supérieure, cinq (5) postes de directeurs de l'administration locale, dont quatre (4) ont été promus dans cette fonction supérieure, et sept (7) inspecteurs généraux de wilayas, dont six (6) cadres ont été promus dans cette fonction supérieure», ajoute le communiqué. (APS)