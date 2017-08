COMMENTAIRE : secteurs stratÃ©giques

Les nouveaux ministres de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, et du Commerce, M. Mohammed Benmeradi, ont pris hier officiellement leurs fonctions, à la tête de ces départements ministériels après un remaniement ministériel partiel opéré par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L’on ne manquera pas de constater que ces deux derniers mois ces trois secteurs stratégiques étaient au centre d’une polémique. La décision prise par le Premier magistrat du pays s’inscrit dans le contexte actuel marqué, essentiellement par la crise financière engendrée par la forte chute des prix de pétrole, depuis juin 2014. Qu’on le veuille ou non, pour faire sortir progressivement notre pays de sa dépendance aux hydrocarbures, le développement de ces secteurs stratégiques demeure une obligation. Il convient de reconnaître que ces dernières années, il y a une réelle dynamique qui confirme que les mesures mises en place commencent à donner leurs fruits. M. Youcef Yousfi a qualifié son secteur «d’importance primordiale» et qui constitue, selon lui, l’une des bases essentielles pour la construction d’une économie diversifiée qui aide à sortir de la dépendance aux hydrocarbures, tout en insistant sur la nécessité de contribuer à la création de richesses et d’emplois, une démarche qui s’inscrit parmi les objectifs essentiels tracés. Pour le ministre du Commerce, son secteur constitue «un axe» important dans l’économie nationale, d’autant que l’Algérie a réussi, aux cours des 15 dernières années, à construire une assise économique solide. Quant au secteur de l’habitat, ce dernier est un secteur très sensible du fait que des programmes et des projets importants notamment la réalisation des logements, la grande mosquée d’Alger, etc., ont été lancés. En dépit de la réduction des recettes de l’Etat, le Président a rassuré que ces programmes vont être réalisés et achevés dans les délais fixés. Au vu de cette lourde tâche, le choix du premier responsable de ce secteur n’est pas dû au hasard. Le ministre estime à cet effet que l’urbanisme doit compter autant que le volet habitat. « Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l’urbanisme ainsi que l’aménagement et l’embellissement de nos villes », a-t-il indiqué.

Makhlouf Ait Ziane