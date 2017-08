98e anniversaire de lâ€™indÃ©pendance de lâ€™Afghanistan : Le prÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue afghan

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Président de la République islamique d’Afghanistan, M. Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzaï, à l’occasion du 98e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il a réaffirmé sa volonté d’œuvrer au raffermissement des liens d’amitié et de coopération entre les deux pays. «Il m’est agréable au moment où la République islamique d’Afghanistan fête le 98e anniversaire de son indépendance, de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnés de mes vœux de santé et de bien-être pour vous même et davantage de progrès et de prospérité au peuple afghan frère», lit-on dans le message du Président Bouteflika. «Je tiens à vous réitérer l’appui et le soutien de l’Algérie aux efforts de votre pays pour l’éradication du terrorisme et le rétablissement de la sérénité au sein du peuple afghan frère qui a démontré sa capacité à relever les défis face à ce phénomène étranger aux valeurs et principes de l’Islam», a ajouté le Chef de l’Etat. «Je saisi cette occasion pour vous réaffirmer ma volonté d’œuvrer de concert avec vous au renforcement des relations d’amitié et de coopération au mieux des intérêts de nos deux peuples frères», a conclu le Président Bouteflika. (APS)