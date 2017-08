Le ministre des moudjahIdine : Â« PrÃ©server le legs Â»

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé hier depuis Tlemcen à s’enorgueillir de l’histoire glorieuse de l’Algérie et à préserver la mémoire des chouhada et des moudjahidine.

«La génération issue de la Révolution nationale a honoré ses engagements et la génération d’aujourd’hui doit prouver qu’elle est digne de préserver le legs des moudjahidine et des chouhada», a affirmé le ministre lors de l’ouverture des travaux de la rencontre nationale sur la personnalité de l’écrivain et chercheur Mouloud Maameri et son apport à la guerre de Libération. M. Zitouni a appelé à «se remémorer les souffrances du peuple algérien qui a enduré toutes les épreuves avec beaucoup de foi et de patience. Evoquant la journée nationale du Moudjahid, M. Zitouni a indiqué que «le moudjahid est la gloire de la nation et restera un symbole de fierté pour le peuple algérien.

Le double anniversaire de la journée du Moudjahid et du congrès de la Soummam se veut, a-t-il dit «une opportunité pour s’imprégner des valeurs qu’il véhicule, des valeurs qui demeureront une inspiration pour les générations futures». Le ministre des Moudjahidine a, en outre, salué les efforts du Président de la République «le moudjahid Abdelaziz Bouteflika pour le développement du pays dans tous les domaines et l’amélioration du cadre de vie du citoyen».

Evoquant Mouloud Maameri, le ministre a indiqué que le défunt «la patrie chevillée à l’âme, est resté fidèle à ses convictions et ses ouvrages sur l’identité nationale ont enrichi la culture, au service des générations montantes «Mouloud Maameri demeurera un symbole de loyauté, de persévérance et une école pour les générations futures», a-t-il affirmé. Organisé par le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), ce forum s’inscrit dans le cadre de la caravane littéraire commémorant le centenaire de la naissance de l’écrivain et chercheur Mouloud Maameri, avec la participation d’un groupe de professeurs et de spécialistes. (APS)