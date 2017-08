Double anniversaire de lâ€™offensive du 20 aoÃ»t 1955 et du CongrÃ¨s de la Soummam : LeÃ§on de stratÃ©gie politico-militaire

Pour marquer la célébration de la journée nationale du Moudjahid, l’association Machaâl Echahid et l’APC d’Alger-Centre ont organisé, hier au centre culturel Larbi-Ben-Mhidi, une conférence placée sur le thème :

« 20 août 1955, la dimension populaire de la guerre de Libération en mémoire au martyr Zighoud Youcef, commandant de l’attaque du Nord-Constantinois et au martyr Abane Ramdane,architecte du congrès de la Soummam ».

Convié à prendre la parole, le Dr Mohamed Lahcène Zghidi, professeur à l’université d’Alger, a souligné d’emblée que la journée du Moudjahid commémore, en fait, deux dates charnières dans l'histoire de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 et des étapes « importantes dans le combat militaire et politique ». Il s’agit, en l’occurrence, du double anniversaire du 20 août 1955 (les offensives du Nord-Constantinois) et du 20 août 1956 (le congrès de la Soummam tenu dans les villages d’Ighbane et Ifri, dans la commune d’Ouzellaguen à Béjaïa). Le conférencier soutient haut et fort que la première date a constitué un bond qualitatif pour la Révolution, de même qu’elle a permis de faire entendre la voix de la glorieuse Révolution de Novembre à l'étranger. Il affirme également que le 20 août 1955 fut une date à la faveur de laquelle a pu être pleinement consacré, l’un des principes fondamentaux de la Proclamation du 1er Novembre 1954, lequel principe constitue, aussi, il faut le dire, l’un des objectifs intérieurs clairement définis dans le même document. Ce principe est celui du « rassemblement et de l’organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial ». Poursuivant ses propos, le Dr Zghidi affirme qu’en l’espace de « trois mois seulement, Zighoud Youcef a pu mobiliser toute une région dans ce sens », rappelant les grandes qualités morales et les mérites du chahid. Evoquant ensuite la deuxième date, celle relative au congrès de la Soummam, l’orateur relève que le 20 août 1956 a constitué une halte «d'organisation par excellence». A l’issue du congrès qui, faut-il le rappeler, s’est tenu en plein combat au cœur même du territoire national, sans que l’ennemi ne puisse découvrir ni la date ni le lieu, une plate-forme a édicté les grands principes structurant l’organisation de la Révolution ainsi que les modalités d’organisation administrative et militaire du mouvement de libération. Les wilayas furent créées ainsi que les organismes de direction de la Révolution. En somme, ce fut «une halte pour arrêter le plan d'action du combat pour l'indépendance» et atteindre, par voie de conséquence, l'objectif tracé deux années plus tôt, soit, le 1er novembre 1954. Le Dr Mohamed Lahcene Zghidi signale également que le Congrès de la Soummam est «une plate-forme qui a enrichi les principes et positions de l’Algérie, évoqués dans la Charte du 1er Novembre 1954 ». Il mettra en exergue d’autre part que le Congrès est complémentaire de la Charte du 1er Novembre et des revendications du peuple algérien, adoptant une stratégie nationale. En somme, cette réunion importante a encadré la Révolution. « Elle était menée par le FLN et l’ALN et a réorganisé la société au niveau de différentes régions du pays. A l’issue de cette rencontre hommage qui a permis à tous les présents — des moudjahidine et des étudiants, notamment — de revenir sur un pan glorieux de l’histoire de la guerre de Libération, des membres des familles des martyrs Zighoud Youcef et Abane Ramdane ont été honorés.

Soraya Guemmouri

Un pragmatique



Le moudjahid Abane Ramdane est connu pour avoir joué un rôle éminent en qualité d’organisateur de l’historique Congrès de la Soummam. C’est un rassembleur qui a permis à la Révolution de bénéficier d’un nouveau souffle. Avec un esprit d’ouverture et tactique éprouvé, il a pu transcender les clivages politiques et idéologiques pour renforcer le processus révolutionnaire par l’adhésion de tous les courants du mouvement national. Tout en faisant en sorte que ce nécessaire ralliement se fasse à titre individuel et sous la bannière du FLN. L’enjeu était de maintenir la cohésion et l’unité des rangs indispensables pour le succès de la lutte. Cette posture pragmatique lui a valu de convaincre des responsables d’envergure. C’est ainsi qu’il a pu attirer des hommes tels que Ferhat Abbas et son courant politique (AML, puis UDMA) à l’idée de rejoindre la Révolution. L’apport de Ferhat Abbas sera déterminant. Il faut aussi noter l’adhésion massive et efficace des centralistes, toujours à l’instigation d’Abane Ramdane. L’engagement des communistes algériens en faveur de la lutte de Libération nationale, sous la direction du FLN/ALN, fut un des nombreux résultats positifs réalisés par Abane l’unificateur surtout que ces militants étaient jaloux de leur autonomie. Lors des négociations préliminaires qu’il entreprit au nom du FLN, Abane avait même accepté, à titre exceptionnel, l’entrée du PCA en tant que structure au sein du FLN. Bien que, à la fin, le PCA accepte, sans conditions, d’activer sous la direction du FLN/ALN. Dans un message aux dirigeants FLN basés au Caire daté du 15 mars 1956 : Abane écrit : « (…) si les communistes (entendre les pays socialistes) veulent nous fournir des armes, il est dans nos intentions d’accepter le PCA en tant que parti au sein du FLN ».

Il faut rappeler que dès avril 1956, Henri Maillot a réussi, avec un groupe de combattants affiliés au PCA, à s’emparer d’un camion d’armement des troupes coloniales au profit de la résistance nationale. L’action avait eu aussitôt un impact considérable. Les médias colonialistes s’en sont fait l’écho, alors que les états-majors de l’armée française étaient pris de panique à l’idée qu’il y ait des complicités au sein de leurs unités militaires. Les premiers interlocuteurs d’Abane étaient Bachir Hadj Ali et Sadek Hadjerès. Les dirigeants communistes se sont vite montrés enthousiastes et ne voyaient aucune contradiction avec le rôle de noyau dirigeant du FLN. Au cours de cette discussion, les deux parties ont évoqué la question syndicale qui tenait à cœur les militants communistes et dont c’était un peu l’apanage. On note aussi le ralliement des oulémas. Abane Ramdane déploya, là encore, toute son énergie et tout son sens diplomatique pour convaincre les éléments les plus actifs de cette association. Abane a non seulement réussi à les ramener dans le giron de la Révolution, mais surtout à propulser certains d’entre eux au niveau le plus élevé de la responsabilité, comme ce fut le cas de Tewfik El-Madani et de cheikh Kheir Eddine. Après le soutien solennel formulé par l’intrépide et irréductible Larbi Tébessi, vice-président de l’association des oulémas, en faveur de la lutte armée, plusieurs membres actifs de ce mouvement réformiste ont adhéré, individuellement comme préconisé par Abane Ramdane, au FLN. On citera notamment Ahmed Taleb El-Ibrahimi. Mais le plus connu de tous restera cheikh Tewfik El-Madani qui intégra, grâce à l’appui d’Abane Ramdane, le Conseil national de la Révolution algérienne, dès 1956. Il fut la première personnalité de l’association des oulémas contactée par Abane Ramdane. Celui-ci le chargea rapidement de rejoindre la délégation extérieure du FLN au Caire, avec comme mission de coordonner l’action de la représentation algérienne avec la Ligue arabe et de mener des actions diplomatiques dans le monde arabe, en vue d’attirer la plus large adhésion possible des pays arabes à la cause algérienne. Bachir El-Ibrahimi avait quitté l’Algérie en 1952 pour s’établir en Egypte, où il retrouvait notamment les membres de la délégation extérieure du MTLD (le trio Ahmed Ben Bella, Hocine Aït Ahmed et Mohamed Khider). Il participa à de nombreuses rencontres où il fit connaître les positions de l’association, et réclama l’indépendance de l’Algérie. Tewfik El-Madani inaugurait la médersa de Batna par ses mots : « Un autre colonialisme est venu, mais l’heure viendra bientôt où il devra, lui aussi, disparaître. »

En janvier 1956, l’assemblée générale de l’association publia une résolution dans laquelle elle réclamait l’indépendance de l’Algérie et demandait au gouvernement français de « négocier avec les représentants authentiques du peuple algérien ». Dans un manifeste publié à cette date, l’Association reconnaissait qu’« il n’est pas possible de résoudre de façon définitive et pacifique l’affaire algérienne autrement qu’en reconnaissant solennellement et sans détour la libre existence de la nation algérienne, ainsi que sa personnalité spécifique, son gouvernement national, son assemblée législative souveraine et ceci dans le respect des intérêts de tous et la conservation des droits de chacun ». Le 12 février 1956, Larbi Tébessi affirmait l’objectif politique de l’Association des oulémas : « Un Etat algérien indépendant et démocratique. » Il sera arrêté et assassiné le 4 avril 1957 par des parachutistes de l’armée française.

M. B.