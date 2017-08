Commerce Ã©lectronique : Une loi sera prochainement proposÃ©e

«Une loi régissant le commerce électronique sera proposée prochainement afin de mieux organiser le secteur», confie une source proche du ministère du Commerce. Le texte prévoit, explique-t-on, d’importantes mesures à travers lesquelles il sera mis fin aux pratiques frauduleuses qui assènent un véritable coup de fouet à l’économie nationale. Outre l’aspect pécuniaire, il est question d’éthique.

Le département de tutelle promet de mener graduellement une lutte sans merci contre les contrevenants. D’autres informations font part de l’exercice d’une trentaine d’entreprises, entre autres étrangères, sans registre de commerce électronique. Conscients de cette situation, le gouvernement ainsi que le département du Commerce ne comptent pas s’arrêter là. D’autres «garde-fous» seront installés. A ce sujet, on rappelle la décision inhérente à la mise en place d’un registre du commerce électronique, lequel va permettre aux contrôleurs une meilleure maîtrise des opérations de contrôle pour mettre fin à ce genre de pratiques frauduleuses. A fin 2016, le nombre d’opérateurs inscrits au registre du commerce s’élevait à 1.890.257, dont 1.717.382 personnes physiques (90,9%) et 172.875 personnes morales (9,1%). Le commerce électronique se trouve encore, dans la majorité des secteurs économiques, à un stade embryonnaire. Malgré la prolifération des sites web et la forte croissance du nombre des utilisateurs d’Internet, les interrogations à l’égard des apports et du rythme futur de la diffusion de cette innovation demeurent nombreuses, et les prédictions sur son succès commercial se sont avérées souvent trop optimistes et risquées. Certains auteurs affirment que les échecs d’entreprises sur le marché virtuel sont souvent dus à l’adoption d’une stratégie de marketing inadaptée et que le succès du commerce électronique nécessite l’adoption de nouvelles stratégies marketing en cohérence avec les exigences du nouvel environnement concurrentiel et les caractéristiques du marché virtuel.

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à fin avril 2016, un rapport des Nations-Unies évoque le retard enregistré par l’Algérie, classée au 95e rang de l’édition 2016 du classement «B2C E-Commerce Index». Les facteurs pris en considération par ce classement étaient le taux de pénétration de l’utilisation d’internet, le taux de pénétration des cartes de crédit, le nombre de serveurs sécurisés et la fiabilité de la poste et des services de livraison.

Fouad I.