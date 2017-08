CyberSÃ©curitÃ© : Â«HimayaticÂ»,salon de la criminalitÃ© informatique

« HIMAYATIC » est l’intitulé de la première édition du Salon international de la cybersécurité informatique qui se déroulera du 14 au 16 septembre 2017 au Palais des expositions des Pins maritimes, Safex, Pavillon Casbah. « HIMAYATIC » est le premier Salon de la cybersécurité et de la sécurité IT en Algérie, qui mettra en avant les dernières cyberattaques mondiales qui ont ébranlé des milliers d’entreprises aux quatre coins du monde.

Cette manifestation purement technique sera ouverte aux opérateurs fournisseurs de solutions en matière de sécurité IT, web sécurité, Cloud, Big data, storage, formation, réseau et télécoms, mobilité, banking, cybersécurité, cyberdéfense ainsi que l’intelligence économique. «HIMAYATIC 2017» c’est également deux journées de conférences et d’ateliers sur les thèmes de la sécurité informatique animées par d’éminents spécialistes et experts reconnus, modérés par Younes Grar et Ali Kahlane.

Les organisateurs de l’événement prévoient, à l’occasion, la tenue d’animations, lors de ces trois jours, orientées exclusivement au grand public de tous âges, a précisé Karim Khelouati, gérant de KooTeo, entreprise installée à Alger.

Un espace junior pour la vulgarisation des dangers d’internet et une Install party LINUX pour le public désireux de tester le monde libre sont également prévus afin de faire découvrir aux visiteurs le monde virtuel du web. «HIMAYATIC 2017» est le rendez-vous de tous les acteurs qui composent la nébuleuse du métier de la sécurité IT dans toute sa globalité. En effet, il s’adresse à l’ensemble de la population connectée, qu’il s’agisse d’entités professionnelles ou de grand public. Au programme notamment un Hackathon de 48 heures non-stop, où des étudiants en sécurité informatique «vont faire un challenge de hackting».

Il faut noter que ce salon viendra répondre et proposer des solutions aux problèmes auxquels est confrontée l’Algérie, à l’instar des pays du monde, en matière de cyberattaques.

Par ailleurs, cette manifestation intervient également suite à la dernière cyberattaque mondiale du 27 juin dernier par le virus « Petya », qui a révélé que les grands établissements et autres entreprises spécialisées n’ont pas été efficaces et n’ont rien pu faire face à cette menace qui ne sera point la dernière, vu que les hackers et autres informaticiens travaillent continuellement pour inonder le monde informatique de virus.

Mohamed Mendaci