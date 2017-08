CONCOURS DE RECRUTEMENT Dâ€™ENSEIGNANTS : 10.000 stagiaires en formation

Aussitôt admis et reçus au concours de recrutement, lancé cet été par le ministère de l’Education nationale, les enseignants qui ont passé les épreuves orales et écrites avec succès se retrouvent depuis hier sur les bancs des écoles. Et pour cause, le département de Benghabrit a décidé d’organiser des sessions de formation pédagogique initiale au profit de ces heureux élus, au nombre, pour rappel, de 10.009 enseignants, répartis entre 4.759 postes de professeur d’enseignement secondaire et 5.250 postes de professeurs d’enseignement moyen.

D’ailleurs, la ministre a tenu, il y a quelques jours de cela, une réunion de coordination avec les responsables des instituts nationaux de formation du personnel du secteur de l’éducation nationale. A l’ordre du jour, il a été question de faire une dernière évaluation de l’état d’avancement des préparatifs de cette formation et d’apporter éventuellement les dernières retouches pour réussir l’opération.

Les concernés auront ainsi jusqu’au 31 août pour peaufiner leur préparation à cette nouvelle expérience et devront mettre à profit cette opportunité pour tenter de se familiariser avec le milieu scolaire et la pratique des classes, et ce, à moins de 20 jours de la rentrée scolaire, fixée au 6 septembre, quand les enseignants rejoindront les établissements 48 heures auparavant.

Prévus dans 53 centres de différentes wilayas du pays, un directeur et un coordinateur pédagogique sont désignés à la tête de chaque centre et superviseront l’opération. L’initiation pédagogique pour les enseignants-stagiaires est assurée par les inspecteurs et les professeurs principaux des matières. Et ce n’est qu’à la fin de ce stage qu’aura lieu l’affectation des nouveaux enseignants, en fonction des besoins exprimés par les Directions de l’éducation. Le ministère de l’Education nationale ne compte pas à ce propos faire des concessions et assure que les affectations sont non négociables. Tout refus de rejoindre l’établissement scolaire fixé à l’enseignant sera considéré comme un « abandon de poste » et il en découlera de lourdes conséquences, à savoir l’élimination pure et simple de la liste. Le cas échéant, des remplaçants seront puisés dans une liste d’attente parmi les candidats aux épreuves orales, avait mis en garde le département de Benghabrit. Ayant concerné au début 700.000 candidats, ce sont d’abord 134.192 postulants qui ont été reçus à l’épreuve écrite, organisée le 29 juin dernier, soit un taux de 13,30%. Un mois plus tard, et à l’issue du concours oral, seuls 10.009 futurs enseignants ont été retenus, soit le nombre de postes budgétaires ouverts pour la rentrée scolaire 2017-2018.

Le ministère de l’Education nationale avait exigé des candidats qui ont postulé au poste de professeur d’enseignement secondaire d’avoir un diplôme d’ingénieur d’État, une licence ou le mastère. Pour l’enseignement moyen, il fallait justifier du diplôme de licence ou mastère.

Pour ce qui est de la répartition des spécialités, ce sont les enseignants des matières mathématiques et physique, aussi bien dans le cycle moyen que secondaire, qui sont le plus demandés. Par ailleurs, et contrairement à l’année passée, cette rentrée a été exempte d’ouverture de postes pour le cycle d’enseignement primaire et ce, après avoir couvert tous les besoins en enseignants et dans toutes les spécialités en exploitant la plateforme numérique des listes d’attente des reçus au précédent concours.

