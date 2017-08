Kaddour Bousselham assassinÃ© en 1994 : La Radieuse honore le journaliste

Le regretté journaliste, Bousseham Kaddour, assassiné à Mascara en 1994 par les terroristes, vient d’être honoré, à titre posthume, à travers sa famille par l’association Radieuse présidée par Chafi Kada et les autorités locales, à leur tête, le wali de Mascara, Lebka Mohamed et Mobilis.

Cette cérémonie de recueillement et de soutien s’est déroulée en présence de personnalités sportives, à l’image de l’ex-joueur du FLN, Saïd Amara, de Belloumi Lakhdar, Fodil Megharia, Hansal Mohamed et des anciens joueurs du GC Mascara. Rappelons que Kaddour Bousseham, qui avait reçu plusieurs menaces, a préféré résister en continuant son travail et en ne changeant pas de lieu de résidence. Il avait été kidnappé et tué, son corps demeure introuvable.

Un diplôme d’honneur, un trophée du mérite une aide financière et une OMRA, ont été remises à la famille du regretté Bousselham, présente à cet événement.

Ce qui a mis du baume au cœur à la veuve et au fils du défunt, lequel a fondu en larmes, en remerciant la Radieuse : «Je remercie vivement ce geste de l’association Radieuse, des autorités de Mascara et de la société Mobilis, qui se sont souvenus de mon père. Aujourd’hui, la famille Bousselham ressent que leur père assassiné, qui a œuvré pour l’Algérie, à travers son métier, le journalisme est toujours vivant dans le cœur de ceux qui l’aiment et des Algériens».

D’autres distinctions et d’aides financières ont été remises à la famille du sport et de la presse, à Mascara. A commencer par le journaliste, Boukiour Ahmed, correspondant de plusieurs titres et actuellement malade et le regretté soigneur du GC Mascara, Benayad Lahcène, décédé dernièrement, sans oublier le médecin du GCM des années 70 et 80, le Dr Hellali et plusieurs joueurs qui ont marqué l’histoire du GC Mascara et qui ont été les artisans du titre de champion d’Algérie en 1984, Hebali Bachir, Chaabane Larbi, Baghdous Mokhtar, Bennatia Saffa, Kadaoui Mohamed, Hamida Abdelkader, Yessad Mohamed et l’entraineur Saïd Amara.

Et à titre de reconnaissance, la Radieuse a honoré le wali de Mascara, Lebka Mohamed, ancien sportif, qui a œuvré à la réalisation de cette opération de soutien qui restera gravée dans le cœur des sportifs en général et des Mascaréens en particulier.