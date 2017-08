vol de 200 machines Ã  Laver : Les auteurs arrÃªtÃ©s

Les éléments de la section de recherche du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Sétif, viennent de frapper fort en mettant fin aux agissements de plusieurs mis en cause dans une affaire de vol de 200 machines à laver du genre ENIE- Trown d’un montant de 332 millions de centimes.

Intervenant suite à une plainte déposée par une victime du vol (K.R), commerçant de son état et se plaignant de ne pas avoir trouvé sa marchandise stockée dans un local dans la commune d’El Eulma et qui avait été volée soulignant par la même que ce vol a été mis en œuvre suite à une ouverture dans un mur en béton du local ou sa marchandise était stockée.

Les investigations menée par les éléments de la gendarmerie nationale dans les 24 heures suivant le dépôt de cette plainte se traduiront par l’arrestation de 2 mis en cause de la commune de Guidjel , en possession de 55 machines à laver volées qu’ils s’apprêtaient à vendre. Il s’agit des nommés B. B. et son acolyte B. H.

L’enquête diligentée avec ces deux mis en cause débouchera sur un troisième Z. R. élisant domicile dans la commune de Sétif et qui a soufflé l’idée à ses deux compères de trouver acquéreur des machines à laver volées, âpres en avoir acquis 14 auprès d’une personne habitant dans la commune de Ferdjouia dans la wilaya de Mila. Comme il sera procédé à l’arrestation du quatrième mis en cause B. S. qui dissimulait 55 machines à laver en son domicile en voie de réalisation dans la commune d’El Eulma dont la fouille permettra aux éléments de la Gendarmerie de découvrir d’autres produits issus de la contrebande à l’instar de 1.036 fumigènes,12.500 bougies de mariages et 70 bâtons électriques qui seront saisis sur le champ. L’intensification des investigations permettront également aux éléments de la section de recherche de la Gendarmerie nationale d’identifier le cinquième mis en cause B. O. élisant domicile dans la commune de Guedjel qui reconnaîtra au terme de l’enquête menée, que le 3e prévenu Z. R. lui avait proposé la vente de 14 machines à laver, après la fouille opérée dans le domicile de ce dernier il sera découvert 6 machines à laver volées.

La recherche d’un tel produit dans la région permettra aux éléments de la gendarmerie de découvrir que ce dernier avait aussi écoulé 7 de ces machines à laver à un commerçant de la commune de Guedjel ou il sera procédé à leur récupération. La coordination prévalant entre les différentes unités de la gendarmerie nationale se traduira par l’acquisition d’autres informations non moins importantes de la brigade de Tachouda faisant état de machines à laver cachée au niveau de la méchta Lemgalih et permis la récupération de 18 machines dissimulées au niveau d’une école désaffectée et récupérées.

Le 8 août 2017, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près du tribunal d’El-Eulma pour crime d’association de malfaiteurs pour vol avec fracas et dissimulation d’objets volés et du délit de détention d’objets étrangers prohibés, la détention et la commercialisation d’armes de catégorie 6 prohibées contre le nommé B. S. Le communiqué de cellule de communication du groupement territorial de la gendarmerie nationale indique en outre que la présentation du dossier devant le magistrat instructeur s’est traduite par le placement au niveau du centre de rééducation et de réhabilitation de Sétif des prévenus B. S., Z. H. et B. O. alors que les nommés B. H. et B. B. ont été placés sous surveillance judiciaire.

F. Zoghbi