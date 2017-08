Accidents de la route Ã  Tipaza : Baisse de 35%

Les accidents de la route à Tipasa ont enregistré une baisse de 35%, durant la saison estivale 2017 par rapport à la même période de l'année dernière, grâce au dispositif de sécurité mis en place, a indiqué le chef de l'escadron territorial relevant du commandement de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya de Tipasa, le commandant Righi Abderrahmane.

En marge d'une visite destinée aux journalistes dans la nuit de jeudi dernier au niveau de nombreux points de contrôle, des plages et des complexes touristiques, M. Righi a indiqué que les accidents de la route ont enregistré une baisse de 35 % par rapport à la même période de l'année dernière, grâce au dispositif sécuritaire mis en place dans le cadre de la sécurisation de la bande côtière et des plages de cette wilaya.

Les services de la GN ont enregistré 36 accidents ayant fait 5 morts en juin dernier et 29 autres (4 morts) en juillet. Les mêmes services ont recensé 22 accidents (2 morts) survenus entre le 1 et le 15 août, a fait savoir M. Righi. La chargée d'information au niveau du groupement, le lieutenant Bouziane Yasmine a indiqué de son côté que plus de 2.400 gendarmes, 200 véhicules, 250 motards ont été déployés à travers les 37 plages autorisées à la baignade. Des patrouilles pédestres et motorisées soutenues par des unités d'intervention ont été déployées dans les lieux à forte affluence, outre les patrouilles de contrôle présentes sur les plages autorisées à la baignade, a-t-elle ajouté.

Le lieutenant Bouziane a rappelé que le numéro vert (10 55) ainsi que le site «tariki.dz» sont à la disposition des citoyens 24/24h. Lors d'une visite effectuée au complexe touristique la Corne d'or et à la plage Colonel Abbes à Douaouda, l'APS s'est entretenue avec quelques familles qui se sont félicitées du dispositif de sécurité mis en place, affirmant «être rassurées par la cette couverture sécuritaire renforcée». (APS)