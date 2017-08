Parkings sauvages Ã  Alger : Le retour

Le phénomène des parkings anarchiques s'accentue en cette période d’été où les familles algéroises ont tendance à multiplier leurs déplacements.

Le premier facteur de la prolifération de ces parkings, est basé sur le fait que cette activité est devenue de plus en plus lucrative pour ceux qui l'exercent. Les «parkingueurs» autoproclamés, avides de gain facile et rapide imposent sous la menace leurs tarifs au grand dam des automobilistes et au préjudice de la loi, pour ne pas évoquer les incidents et les incivilités découlant d'une telle pratique. Selon les services de Sûreté de la wilaya d’Alger, 27 parkings sauvages ont été recensés à travers les rues et quartiers de la wilaya d’Alger durant les dix premiers jours du mois en cours.

Malgré les vastes opérations menées par la DGSN pour éradiquer ce phénomène qui prend de l’ampleur, les gardiens de ces parkings s’accrochent toujours. Leur présence est visible notamment dans les quartiers de la capitale. Ils continuent d’imposer leur diktat et représentent un véritable danger pour les automobilistes qui refusent de les payer. Stationné en deuxième position, en attendant qu’une place se dégage pour garer sa voiture, Mohamed se dit «ne pas avoir le choix, donc je paye pour éviter les problèmes». Et d’ajouter «là où on se déplace, on trouve un parking sauvage, même devant chez soi… la situation est devenue insupportable. Et gare à celui qui refuse de payer «. Pour ce parkinguer réglementé, «il existe encore des parkinguers qui travaillent au noir pour le prix de 100 DA la place, fixé à leur gré. Ils imposent leur diktat un peu partout et si quelqu’un refuse de les payer, ils lui cassent le pare-brise ou ils lui crèvent les pneus sous l’effet de la drogue… Mais dès qu’ils voient la police, ils quittent les lieux…

Les services de la Sûreté de la capitale ont procédé à l’arrestation de 34 contrevenants qui activaient au niveau de 27 parkings anarchiques, précise le communiqué.

D’autre part, la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d’Alger a traité durant la même période 122 affaires de trafic de drogues et de stupéfiants, soldées par l’arrestation de 348 suspects, ajoute le communiqué. En octobre dernier les mêmes services de sécurité ont recensé une dizaine de parkings illicites et appréhendé 13 contrevenants qui ont été auditionnés et ce dans le cadre de la lutte contre le phénomène des parkings anarchiques à travers les rues et les quartiers de la capitale.

Selon la Sûreté de wilaya d’Alger 1.192 aires de stationnement illicites ont été recensées depuis janvier dernier dont 70 % implantées au niveau des quartiers populaires de la capitale. Par ailleurs 1.273 contrevenants ont été appréhendés et traduits en justice dans le cadre des campagnes menées par ces mêmes services de sûreté pour assainir les rues de la capitale et garantir le droit des usagers de la route. Ces opérations, faut-il le rappeler, s’inscrivent dans le cadre du plan de lutte contre les parkings sauvages et les fléaux sociaux.

Un numéro vert 15-48 et un numéro d’urgence 17 sont mis à la disposition du citoyen pour dénoncer les dépassements et agissements des usurpateurs de la qualité de «gardien de parking».

Dans ce cadre, d’assainir la situation et d’organiser la gestion des parkings, les parkinguers doivent au préalable, se faire délivrer, une autorisation des services communaux et déclarer leur activité aux services de sécurité.

Il est fait, au titre de ces dispositions, obligation aux «placiers» autorisés, du port du gilet de signalisation et du badge de même qu’ils sont tenus de remettre des tickets déterminant leurs tarifs.

L’octroi de cette autorisation reste subordonné à plusieurs conditions liées notamment à la personnalité du postulant qui, entre autres, ne doit pas avoir d’antécédent judiciaire de même qu’elle peut être retirée quand les rapports de police établissent qu’ils entravent le trafic routier ou l’activité commerciale.

Malgré toutes ces actions entreprises, pour éradiquer les parkings sauvages, il reste quand même quelques points noirs qui représentent un véritable danger sur le citoyen.

S. S.