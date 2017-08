Zones de conflit Guterres : respect et protection pour les civils et humanitaires

Le secrétaire général de l'ONU, le Portugais Antonio Guterres, a appelé vendredi les pays du monde à respecter et à protéger les humanitaires, ainsi que tous les civils pris au piège dans des conflits armés. «Nous sommes ici pour dire au monde : les civils ne sont pas une cible». «Protéger les civils dans un conflit est un principe fondamental de la loi internationale humanitaire», a-t-il souligné lors d'une cérémonie au siège des Nations unies marquant la Journée humanitaire mondiale annuelle. Après avoir travaillé plus de dix ans au Haut commissariat aux réfugiés, Antonio Guterres a déploré que «de plus en plus de lois humanitaires internationales et liées aux droits de l'Homme ne soient pas respectées».